La piccola Gaia, giovane talento ragusano della musica e tra i volti del programma di Rai 1 Dalla Strada al Palco, è stata ricevuta oggi a Palazzo dell’Aquila dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

La bambina, figlia della consigliera comunale La Licata e componente del coro Mariele Ventre di Ragusa, si è già distinta in diverse manifestazioni musicali, ottenendo premi e riconoscimenti nonostante abbia soltanto sei anni.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha sottolineato il percorso artistico della giovane, ricordando che canto e pianoforte rappresentano le sue principali passioni. Cassì ha espresso l’augurio che Gaia possa continuare a coltivarle con entusiasmo, vivendo la musica come un’esperienza di crescita e di gioco.

La visita a Palazzo dell’Aquila è stata l’occasione per riconoscere pubblicamente il percorso della piccola artista, reduce dalla partecipazione al programma televisivo di Rai 1 dedicato ai talenti emersi dal mondo degli artisti di strada.