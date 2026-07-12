Sarà il 23 luglio il debutto dell’edizione 2026 di Inferno, lo spettacolo teatrale ispirato alla prima cantica della Divina Commedia che da anni viene rappresentato nello scenario naturale delle Gole dell’Alcantara. Il programma è stato reso noto dai produttori: l’anteprima riservata a stampa e autorità è prevista il 21 luglio, mentre dal 23 prenderanno il via le rappresentazioni aperte al pubblico con due repliche ogni sera, alle 20.30 e alle 22.

Il calendario si svilupperà fino al 6 settembre con una programmazione distribuita tra fine luglio e l’intero mese di agosto. Dopo gli spettacoli dal 23 al 26 luglio, le repliche riprenderanno dal 30 luglio al 2 agosto, dal 6 al 12 agosto, quindi dal 17 al 23 agosto. Gli ultimi appuntamenti sono in programma dal 26 al 30 agosto e dal 2 al 6 settembre.

La produzione è curata da Buongiorno Sicilia nell’ambito del progetto Alkantia. I produttori esecutivi Luciano Catotti e Ninni Trischitta hanno confermato il sostegno di Gole dell’Alcantara Srl e degli enti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa, tra cui Regione Siciliana, Ars, Fondazione Federico II, i Comuni di Motta Camastra e Castiglione di Sicilia e il Parco Fluviale dell’Alcantara.

Intanto proseguono a Catania le prove dello spettacolo diretto da Giovanni Anfuso, autore anche della drammaturgia. Il cast è composto da venti interpreti e comprende, tra gli altri, Davide Sbrogiò, Liliana Randi e Giovanna Mangiù. Dal 13 luglio la compagnia si trasferirà alle Gole dell’Alcantara per la fase finale della preparazione. In quella occasione il regista ha annunciato che sarà reso noto anche il nome dell’attore scelto per interpretare Dante.

Tra i protagonisti già annunciati figurano Salvo Piro nel ruolo di Virgilio, Ivan Giambirtone che debutterà nei panni di Ulisse, Davide Pandolfo nel ruolo di Ciacco, William Caruso come Farinata degli Uberti e Federico Fiorenza nei panni di Caronte. Peter Passalacqua interpreterà invece Paolo, Diomede e il conte Ugolino nella figura del cardinale Ruggieri.

Le coreografie sono firmate da Fia Distefano sulle musiche di Nello Toscano. I costumi portano la firma di Riccardo Cappello, gli elementi scenici sono realizzati da Silver Ruggeri, mentre il progetto luci è affidato a Davide La Colla. Gli aiuto registi sono Micaela De Grandi, Valentina Ferrante, Davide Pandolfo e Lucia Rotondo.

Accanto alla preparazione dello spettacolo è stata avviata anche una campagna informativa rivolta ai visitatori delle Gole dell’Alcantara attraverso la distribuzione di cartoline dotate di QR code, che permettono di consultare video e materiali di approfondimento in sei lingue. Le prenotazioni sono disponibili attraverso il circuito Boxoffice Sicilia.