A Marina di Ragusa una giornata di sport paralimpico per promuovere inclusione e partecipazione. Domenica 12 luglio, dalle 17.30 alle 22.30, Piazza Malta ospiterà un quadrangolare di basket in carrozzina che riunirà la Crazy Wheels Ragusa, una rappresentanza di Panormus Palermo e del CUS Catania, con la partecipazione di tre atleti di Serie A: Matteo Cavagnini, Ivan Messina e Matteo Veloce.

L’iniziativa punta a portare il basket in carrozzina fuori dagli impianti sportivi, nel cuore della città, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere da vicino una disciplina che unisce agonismo e inclusione.

Tra i momenti più significativi della manifestazione è prevista la partecipazione dei Vigili del Fuoco di Ragusa, che scenderanno in campo utilizzando le carrozzine sportive insieme agli atleti della Crazy Wheels. Un’esperienza pensata per favorire una maggiore consapevolezza delle difficoltà e delle capacità che caratterizzano questa disciplina, attraverso un’attività condivisa sul parquet.

Il torneo è sostenuto dal Libero Consorzio Provinciale di Ragusa e dal Comune di Ragusa. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è promuovere la pratica sportiva come occasione di benessere e valorizzare spazi sempre più accessibili e fruibili da un pubblico ampio.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e si svolgerà per l’intero pomeriggio e la serata di domenica, con incontri che metteranno al centro non solo l’aspetto competitivo, ma anche il valore sociale dello sport paralimpico.