Rosolini – Una gara di solidarietà senza precedenti sta abbracciando la piccola Azzurra, bimba di appena un anno e mezzo colpita da un tumore cerebrale raro e aggressivo. In pochi giorni la comunità ha raccolto oltre 80mila euro, una cifra che cresce di ora in ora e che permetterà ai genitori, di trasferirsi a Roma per seguire una terapia sperimentale ritenuta necessaria per la sua guarigione.

La storia di Azzurra ha commosso l’intera città. La diagnosi, arrivata improvvisamente, ha imposto alla famiglia una scelta difficile ma inevitabile: lasciare la Sicilia e raggiungere la capitale, dove la bambina potrà accedere a cure specialistiche non disponibili nella regione.

Per affrontare i costi del trasferimento e delle terapie, i genitori hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, accompagnata da un appello semplice e carico di speranza: «Siamo i genitori di una bimba di nome Azzurra, di un anno e mezzo. Stiamo raccogliendo dei fondi perché, a causa di un tumore cerebrale raro e aggressivo, siamo costretti a trasferirci dalla Sicilia a Roma per una cura sperimentale necessaria affinché possa guarire! Ringraziamo di cuore chiunque voglia o possa partecipare».

La risposta è stata immediata. I primi due traguardi fissati — 20mila e 55mila euro — sono stati raggiunti in poche ore. Il terzo obiettivo, fissato a 100mila euro, è ormai vicino. Più di 1.700 persone hanno già effettuato una donazione, dimostrando una partecipazione straordinaria che va ben oltre i confini cittadini.

Rosolini, ancora una volta, mostra il suo cuore grande. Amici, conoscenti, ma anche centinaia di sconosciuti hanno scelto di sostenere la famiglia, uniti dal desiderio di dare ad Azzurra la possibilità di tornare a sorridere. «Ciccio e Francesca ringraziano con forza e commozione ognuna delle persone che, in queste ore, ha scelto di stringersi accanto a loro», si legge nel messaggio affidato al giornale. Un abbraccio collettivo che sta dando alla famiglia la forza per affrontare la battaglia più importante: quella per la vita della loro bambina.

Chi desidera contribuire alla raccolta fondi può farlo attraverso il link ufficiale della campagna: https://www.gofundme.com/f/una-bimba-solare-e-un-sorriso-che-merita-di-ritornare