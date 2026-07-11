Il Frigintini Calcio riabbraccia Momo Noukri. Il centrocampista originario di Casablanca vestirà nuovamente la maglia rossoblù dopo alcune stagioni lontano dal club modicano, che ha ufficializzato il raggiungimento dell’accordo per il suo ritorno. Un innesto destinato a rafforzare il reparto di centrocampo in vista della prossima stagione, con la società che prosegue così il lavoro di costruzione della rosa affidata all’allenatore Ciccio Di Rosa.

La notizia rappresenta uno dei principali movimenti di mercato del Frigintini in questa fase estiva. Noukri conosce già l’ambiente e torna in una realtà nella quale aveva lasciato un ricordo positivo, tanto da essere accolto con favore dalla tifoseria. Il club punta sulla sua esperienza e sulle caratteristiche tecniche per aumentare la qualità della squadra, chiamata ad affrontare il prossimo campionato con ambizioni di crescita.

Dietro l’operazione c’è il lavoro dell’area tecnica guidata da Stefano Di Rosa. Secondo quanto riferito dalla società, il dirigente è riuscito a chiudere la trattativa nonostante l’interesse di altri club nei confronti del centrocampista. Su questo aspetto, tuttavia, non vengono forniti ulteriori dettagli né vengono indicati i nomi delle società che avrebbero seguito il giocatore.

La dirigenza del Frigintini sottolinea come il ritorno di Noukri sia stato favorito anche dalla volontà del calciatore di rientrare in rossoblù. «Siamo felici di essere riusciti a riportare Momo in rossoblù – spiegano i dirigenti –. Con lui avremo a disposizione carattere, tecnica e attaccamento alla maglia di quella che ormai è diventata a tutti gli effetti la sua città». La società aggiunge di ritenere che il giocatore avesse lasciato il Frigintini «a malincuore» e che abbia manifestato fin dai primi contatti la disponibilità a tornare.

L’operazione non chiude il mercato del club modicano. La società ha infatti annunciato di essere ancora impegnata in altre due trattative con l’obiettivo di completare l’organico prima dell’inizio della preparazione estiva. Al momento, però, non sono stati resi noti né i ruoli dei possibili nuovi acquisti né l’identità dei calciatori coinvolti, informazioni che restano quindi non confermate.

Il ritorno di Noukri offre comunque al Frigintini un elemento che conosce già il contesto della squadra e dell’ambiente. La continuità con il passato potrebbe facilitare il suo inserimento nel gruppo e consentire allo staff tecnico di avere fin dall’inizio della preparazione un giocatore già abituato alle dinamiche del club.

Per la società rossoblù si tratta di un tassello importante nella programmazione della nuova stagione. Con il mercato ancora aperto e altri innesti annunciati come obiettivo, il Frigintini prosegue il percorso di costruzione della squadra che sarà messa a disposizione di mister Ciccio Di Rosa nelle prossime settimane.