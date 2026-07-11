La seconda tappa Gold del Campionato Italiano di beach volley entra nel vivo a Marina di Modica dopo la giornata dedicata alle qualificazioni, che ha definito il quadro completo del main draw. Da sabato 11 luglio, con l’inizio delle gare dalle 8.30, entreranno in scena le migliori coppie del circuito nazionale, chiamate a contendersi punti pesanti per la classifica e il successo in uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Il verdetto delle qualificazioni ha premiato, nel torneo maschile, Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi, Luca Cravera e Federico Geromin, Daniele Sablone e Paolo Ficosecco, Matteo Camerani e Matteo Bellucci, Alessandro Carucci e Alessandro Preti, oltre a Edoardo Pantalei e Andrea Lupo. Ad attenderli nel tabellone principale ci saranno le coppie di vertice del campionato, guidate dai campioni d’Italia in carica Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, primi nel seeding. Tra i protagonisti annunciati figurano anche Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, Marco Caminati ed Enrico Rossi, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Simone Podestà e Paolo Ingrosso, Andrea Frinolli e Daniele Lupo, Michele Luisetto e Fabrizio Mussa, insieme ad altre formazioni di primo piano.

Riflettori puntati proprio su Daniele Lupo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, che torna a Marina di Modica dove ha già conquistato il titolo nelle ultime due edizioni: nel 2024 in coppia con Ivan Zaytsev e lo scorso anno insieme a Davide Borraccino. Un curriculum che lo rende uno degli atleti più attesi della manifestazione.

Nel tabellone femminile hanno conquistato l’accesso al main draw Elisa Tonello e Francesca Pastore, Lee Fezzi Cindy e Irene Enzo, Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli, Valentina Torrese e Martina Biancini, Sofia Arcaini ed Eleonora Annibalini, Courtney Schwan e Alice Eaco. Le qualificate raggiungeranno le teste di serie, tra cui spiccano Chiara They e Sara Breidenbach, vincitrici dell’edizione dello scorso anno, e Alice Gradini con Federica Frasca, che avevano conquistato il successo nel 2024.

La giornata di qualificazione, però, ha riservato poche soddisfazioni alle coppie siciliane. Il risultato più vicino al colpo è stato quello di Franco Arezzo e Simone Augugliaro. Dopo aver superato il derby contro Corrado Paternò Castello e Giovanni Firrincieli, la formazione allenata da Gianpietro Rigano è arrivata a un passo dal tabellone principale contro Matteo Camerani e Matteo Bellucci. I siciliani hanno conquistato il primo set e sono rimasti avanti anche per buona parte del secondo, prima di subire la rimonta degli avversari, che hanno ribaltato l’incontro imponendosi al tie-break e conquistando la qualificazione.

Si è fermata all’ultimo ostacolo anche la corsa dei catanesi Geri Ndrecaj e Simone Orto. Dopo l’esordio vincente contro Gian Marco Galiazzo e Nicolò Fusaro, la coppia etnea ha trovato sulla propria strada Camozzi e Siccardi, che si sono imposti in due set, chiudendo il cammino dei siciliani verso il main draw.

Tra le storie della giornata spicca quella di Paolo Ficosecco. Il marchigiano, classe 1979, ha conquistato la qualificazione a 46 anni insieme a Daniele Sablone, rimontando Davis Krumins e Nicolò Mancin in tre set. Per Ficosecco, campione d’Italia nel 2012 con Gianluca Casadei, il risultato assume un significato particolare anche per il forte legame costruito negli anni con la Sicilia. L’atleta si allena infatti a Catania, alle Capannine, sotto la guida di Gianpietro Rigano, ed è diventato un volto molto conosciuto dal pubblico isolano dopo aver disputato anche due finali scudetto.

Il sorteggio ha riservato subito una sfida di alto livello: all’esordio nel main draw Ficosecco e Sablone affronteranno proprio Alfieri e Ranghieri, campioni italiani in carica e principali favoriti della tappa di Marina di Modica, che da sabato entrerà nella fase decisiva con la formula della pool play.