L’Avimec Modica continua a guardare ai giovani e inserisce nel proprio organico Robert Lazar, schiacciatore classe 2007 che nella prossima stagione avrà l’opportunità di confrontarsi con il campionato di Serie A3. Il club biancoazzurro ha ufficializzato l’arrivo dell’atleta, proveniente dal Marino Pallavolo, formazione che milita in Serie B, confermando la volontà di investire su profili di prospettiva.

Lazar, alto 193 centimetri, entrerà a far parte della squadra allenata da Enzo Distefano. Per il giovane schiacciatore si tratta del primo approdo in un campionato nazionale di terza serie, un passaggio significativo nel suo percorso di crescita sportiva dopo l’esperienza maturata nella categoria inferiore.

L’operazione si inserisce nella linea seguita dalla società modicana, che negli ultimi anni ha scelto di affiancare atleti più esperti a giovani con margini di sviluppo, offrendo loro la possibilità di crescere in un contesto competitivo.

Lo stesso Lazar ha definito l’approdo all’Avimec Modica un’opportunità importante per la propria carriera. Nelle dichiarazioni diffuse dal club, il giocatore ha spiegato di essere consapevole delle difficoltà che lo attendono nel debutto in Serie A3, ma di voler affrontare la stagione con spirito di sacrificio e disponibilità verso la squadra.

Il nuovo schiacciatore ha indicato tra i suoi obiettivi quello di migliorare quotidianamente attraverso il lavoro in palestra, imparando dai compagni più esperti e facendosi trovare pronto quando sarà chiamato in causa dall’allenatore. Ha anche espresso il desiderio di conoscere l’ambiente biancoazzurro e i tifosi, in vista dell’inizio della nuova esperienza.

Dal comunicato della società non emergono ulteriori dettagli sulla durata dell’accordo né sulle modalità del trasferimento. Resta invece confermato il ruolo che Lazar ricoprirà all’interno del roster: quello di un giovane su cui il club punta per costruire il futuro, accompagnandone la crescita in un campionato che rappresenta un banco di prova di livello superiore rispetto a quello affrontato finora.

Con l’ingresso del classe 2007, l’Avimec Modica aggiunge quindi un altro tassello alla costruzione dell’organico per la prossima stagione, inserendo un atleta che avrà l’occasione di misurarsi per la prima volta con la Serie A3 e di proseguire il proprio percorso di maturazione tecnica in un contesto di maggiore competitività.