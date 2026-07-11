L’Ordine delle professioni infermieristiche di Ragusa conquista l’accesso ai quarti di finale del Torneo amatoriale delle professioni, manifestazione organizzata sotto l’egida della Figc iblea. A decidere la qualificazione sono stati due successi consecutivi ottenuti nelle ultime gare della fase precedente, risultati che consentono alla formazione di proseguire il proprio cammino nella competizione.

La prima affermazione è arrivata contro Giustizia Iblea, superata con il punteggio di 2-1. A firmare la vittoria sono stati Simone Pacetto e Stefano Gazzè, autori delle due reti che hanno permesso all’Opi Ragusa di conquistare tre punti pesanti in chiave qualificazione.

Più netto il successo ottenuto nel match successivo contro i Carabinieri Ragusa. La squadra degli infermieri si è imposta per 6-2 grazie alle doppiette di Stefano Gazzè e Rizza, alle quali si sono aggiunti i gol di Giavatto e Di Salvo. Un risultato che ha consolidato il percorso della formazione e sancito matematicamente l’approdo ai quarti di finale del torneo.

La competizione, che riunisce rappresentative appartenenti a diverse categorie professionali del territorio, punta a favorire l’incontro tra realtà lavorative differenti attraverso l’attività sportiva. In questo contesto si inserisce anche la partecipazione dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Ragusa, presente con una propria squadra.

Sul significato dell’iniziativa è intervenuto il presidente dell’Opi Ragusa, Gaetano Monsù, che ha posto l’accento soprattutto sull’aspetto aggregativo dell’esperienza. «Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di fare sport insieme, con entusiasmo e condivisione. Il risultato agonistico è importante, ma ciò che conta davvero è il valore umano e sociale di questa esperienza», ha dichiarato, spiegando che la squadra rappresenta anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla professione infermieristica.

Secondo quanto riferito dall’Ordine, il gruppo ha partecipato al torneo con l’intento di coniugare l’attività sportiva con momenti di socialità e di rappresentanza della categoria. La qualificazione ai quarti di finale rappresenta il risultato sportivo raggiunto finora, mentre il calendario della fase successiva della competizione non è indicato nelle informazioni disponibili.