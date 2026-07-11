La SuperConveniente Virtus Ragusa riparte da una delle certezze della scorsa stagione. Il club ha confermato nel roster il centro estone Mait Peterson, che continuerà a vestire la maglia ragusana anche nel prossimo campionato dopo un’annata in cui è diventato uno dei punti di riferimento della squadra sotto canestro.

La permanenza del lungo classe 2002 rappresenta un tassello importante nella costruzione dell’organico. Arrivato a Ragusa nell’estate del 2024 dopo l’esperienza alla Fortitudo Agrigento, Peterson ha progressivamente aumentato il proprio peso nelle rotazioni, soprattutto nella seconda parte della regular season, chiudendo il campionato con cifre che ne testimoniano la crescita.

Nelle 27 partite disputate ha fatto registrare una media di 10,6 punti a gara, sfiorando i sette rimbalzi di media. Numeri accompagnati da un’elevata precisione ai tiri liberi, superiore all’83%, che ne hanno fatto un elemento affidabile anche nei momenti più delicati delle partite.

Alto 208 centimetri e con un peso di 114 chilogrammi, Peterson ha costruito gran parte del proprio rendimento grazie alla presenza nell’area pitturata, alla capacità di proteggere il ferro e al contributo garantito a rimbalzo, aspetti che lo hanno reso uno dei riferimenti della formazione ragusana.

Tra le prestazioni più significative della sua stagione spicca quella ottenuta nella vittoria esterna sul parquet di Bari, conclusa con il successo della Virtus Ragusa per 87-78. In quell’occasione il centro estone realizzò 20 punti, facendo segnare anche una valutazione di 28, il dato più alto della sua annata.

Prima dell’approdo in Sicilia, Peterson aveva completato il proprio percorso di formazione nel settore giovanile della Virtus Bologna, dove ha militato tra il 2018 e il 2020. Successivamente il trasferimento ad Agrigento gli ha consentito di maturare esperienza tra Serie A2 e Serie B, prima della chiamata della società ragusana.

La conferma del lungo estone offre continuità tecnica alla squadra, che potrà contare ancora su un giocatore ormai inserito nell’ambiente e già protagonista nell’ultimo campionato.

Lo stesso Peterson ha accolto con soddisfazione il rinnovo del rapporto con il club. «Sono davvero felice ed emozionato di continuare il mio percorso a Ragusa. Questa città e questa società mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno», ha dichiarato il giocatore, ringraziando la società per la fiducia ricevuta e aggiungendo di non vedere l’ora di tornare al lavoro con i compagni per preparare la nuova stagione. Il centro estone ha quindi dato appuntamento ai tifosi al PalaPadua in vista dell’inizio del prossimo campionato.