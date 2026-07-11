A Ragusa entra nel vivo la festa della Madonna del Carmelo e, accanto agli appuntamenti religiosi, proseguono anche quelli dedicati all’intrattenimento che coinvolgono il quartiere e numerosi partecipanti. Tra gli eventi più seguiti c’è stato il festival canoro “Note sotto il Carmine”, andato in scena ieri sera in piazza Carmine, dove giovani interpreti si sono esibiti davanti al pubblico ai piedi del santuario.

La manifestazione ha visto la partecipazione del coro Mariele Ventre, diretto dalla maestra Giovanna Guastella, e ha riunito bambini e ragazzi suddivisi in tre categorie d’età. L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni in onore della Madonna del Carmelo, che proprio in queste ore raggiungono il momento centrale con la tradizionale processione del simulacro lungo le principali vie della zona.

Per la categoria Baby, riservata ai partecipanti dai 6 ai 10 anni, il primo posto è stato assegnato ad Anna Gozi. Alle sue spalle si sono classificate Amelia Gurrieri, seconda, e Beatrice Firrincieli, terza.

Nella categoria Young, dedicata agli interpreti dagli 11 ai 15 anni, ha conquistato il gradino più alto del podio Gloria Gurrieri con l’interpretazione di La notte di Arisa. Seconda classificata Anna Vitale, che ha proposto Pazza di Loredana Bertè, mentre il terzo posto è andato a Marta Comanzo con Malavita dei Coma_Cose.

Tra i concorrenti della categoria riservata agli adulti, la vittoria è andata a Marina Bartolomei grazie all’esecuzione di Grido d’amore dei Matia Bazar. Benedetta Occhipinti si è classificata al secondo posto con Per dire no di Alexia, mentre Cecilia Occhipinti ha ottenuto il terzo posto interpretando Donna di Mia Martini.

Al termine della serata, il priore del santuario, padre Gianni Iacono, ha espresso apprezzamento per il livello delle esibizioni. «Abbiamo ascoltato voci di grande prospettiva e sono certo che lo studio li aiuterà a fare di più e bene», ha dichiarato, sottolineando l’impegno dimostrato dai giovani partecipanti.

Il calendario delle iniziative proseguirà questa sera con un nuovo appuntamento in piazza Carmine. A partire dalle 21 è in programma lo spettacolo comico “Cabaret Ti Amo!” con Mariuccia Cannata, nota al pubblico come Pipitonella, e Adriano Canonico. Durante la serata è prevista anche una degustazione della tradizionale scaccia ragusana curata da Sapori della Tradizione di Vincenzo Naccarino.

Gli eventi civili accompagnano così le celebrazioni religiose dedicate alla Madonna del Carmelo, offrendo occasioni di partecipazione che coinvolgono famiglie, residenti e visitatori nei giorni più intensi della festa.