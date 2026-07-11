Giarratana si prepara ad accogliere la nona edizione del MeMuFest, la manifestazione dedicata al Medioevo in programma il 17 e 18 luglio. L’evento, organizzato dall’associazione Tamburi di Giarratana, trasformerà il paese ibleo in un palcoscenico a cielo aperto con spettacoli, rievocazioni storiche e musica ispirata all’epoca medievale. Secondo gli organizzatori, si tratta dell’unico appuntamento di questo genere nella provincia di Ragusa.
Il festival prenderà il via venerdì 17 luglio con una sfilata dei gruppi partecipanti che partirà alle 19.30 da piazza Martiri d’Ungheria per raggiungere il Parco dei Settimo, sede delle iniziative della serata. Sarà il momento inaugurale di una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento fisso dell’estate giarratanese.
Dopo il corteo, alle 20, toccherà ai Tamburi di Giarratana aprire ufficialmente il programma degli spettacoli con un’esibizione che richiama la tradizione dei gruppi storici. A seguire, alle 20.15, spazio alla falconeria con i Falconieri della Contea, mentre alle 20.45 il gruppo Milites Trinacriae proporrà una rievocazione storica dedicata al periodo medievale.
La serata proseguirà alle 21.15 con l’esibizione dei Grifoni di Biscari. Mezz’ora più tardi saliranno in scena le atlete dell’Asd Spazio Libero, impegnate in una performance coreografica con l’utilizzo dei veils, i veli scenici impiegati nelle discipline artistiche.
Alle 22 è previsto lo spettacolo di Nino Scaffidi, presentato nel programma come “Il fachiro dei serpenti”. A chiudere la prima giornata del festival, dalle 22.30, sarà il concerto dei Musigalli con un repertorio di musica medieval folk.
Il MeMuFest è promosso dall’associazione Tamburi di Giarratana, realtà nata nel 2010 e costituita formalmente nel 2012. Il gruppo partecipa da anni a manifestazioni e rievocazioni storiche in Sicilia, mentre dal 2016 cura direttamente l’organizzazione del festival, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio.
La manifestazione proseguirà anche sabato 18 luglio con il secondo giorno di eventi. Nel materiale disponibile è stato reso noto il programma della giornata inaugurale, mentre non vengono forniti dettagli sugli appuntamenti previsti per la serata conclusiva.