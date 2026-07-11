A cinquant’anni dal conseguimento della licenza, gli ex alunni della classe V B del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Modica si sono ritrovati per celebrare insieme un anniversario che va oltre la ricorrenza scolastica. L’incontro ha riunito i protagonisti dell’anno scolastico 1975/1976, offrendo l’occasione per rinsaldare un legame nato tra i banchi di scuola e rimasto vivo nel tempo.

La serata è stata organizzata dagli stessi ex studenti, che hanno scelto di ricordare il mezzo secolo trascorso con una festa dal tono informale. Per l’occasione è stata realizzata una torta commemorativa decorata con una dedica all’anniversario e con le immagini del liceo e della storica classe, simboli di un percorso condiviso che continua a rappresentare un punto di riferimento per molti dei partecipanti.

Nel corso della serata non sono mancati i racconti degli anni trascorsi al “Galilei”, gli aneddoti legati alla vita scolastica e i ricordi dei docenti e delle esperienze vissute durante gli anni del liceo. Un momento che ha permesso agli ex compagni di ritrovarsi dopo percorsi personali e professionali differenti, riportando al centro una stagione della vita comune iniziata cinquant’anni fa.

Tra i presenti Giorgio Minardo, il professor Salvatore Lucifora, Michele Ciranna, Mimmo Maggio, Piero Bonomo, Ignazio Galota, Raffaele Bonomo, Angelo Mavilla, Vincenzo Morello, Claudio Assenza, Pina Barone, Giorgio Sarta, Mara Ragusa, Vittorio Cataldo, Enza Cannella, Vera Calvo, Corrado Giuca, Orazio Cappello e Santino Roccasalva.