La morte improvvisa di Jayden Adams, centrocampista dei Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana, ha scosso il mondo del calcio nel primo pomeriggio di sabato 11 luglio. Il giocatore aveva 25 anni. La notizia è stata confermata dai media sudafricani, mentre le circostanze del decesso restano ancora da chiarire. Le prime informazioni parlano di un possibile gesto estremo, ipotesi che al momento non trova conferme ufficiali.

Adams era rientrato da pochi giorni dai Mondiali 2026, dove aveva partecipato con il Sudafrica fino ai sedicesimi di finale. La squadra era stata eliminata dal Canada con un 1-0. Il centrocampista aveva disputato tutte e tre le gare della fase a gironi, restando poi in panchina nella sfida a eliminazione diretta.

Un talento in crescita, arrivato ai Sundowns pochi mesi fa

Il giocatore era approdato ai Mamelodi Sundowns lo scorso gennaio, dopo essersi messo in luce con lo Stellenbosch FC. In quella stagione si era imposto come uno dei centrocampisti più affidabili del campionato sudafricano, guadagnandosi la convocazione ai Mondiali. Un percorso in rapida ascesa, interrotto bruscamente da una tragedia che ha lasciato attoniti compagni, tifosi e addetti ai lavori.

Il club, al momento, non ha diffuso alcun comunicato ufficiale. Non sono state rese note le cause della morte. Le testate sudafricane parlano di un periodo di forte fragilità emotiva vissuto dal giocatore negli ultimi mesi, ma si tratta di ricostruzioni non confermate.

Il lutto durante il Mondiale e la scelta di scendere in campo

Durante il torneo iridato Adams aveva affrontato un dolore personale significativo: la morte della nonna, figura a cui era profondamente legato. Il decesso era avvenuto alla vigilia della partita contro la Repubblica Ceca, disputata il giorno successivo. Mentre in Sudafrica si celebravano i funerali, Adams era in campo con la maglia dei Bafana Bafana. Una decisione che aveva commosso molti tifosi, ma che secondo alcuni media potrebbe aver inciso sul suo equilibrio emotivo.

Indagini aperte, nessuna certezza sulle cause

Le autorità sudafricane stanno lavorando per ricostruire le ultime ore del calciatore. Al momento non esistono elementi ufficiali che permettano di stabilire cosa sia accaduto. Le ipotesi circolate sui media – compresa quella del gesto volontario – restano tali: ipotesi.

La famiglia ha chiesto che venga rispettato il silenzio in questa fase, mentre il mondo del calcio attende chiarimenti. I Sundowns, così come la federazione sudafricana, potrebbero diffondere una nota nelle prossime ore.