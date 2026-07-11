L’A.S.D. Modica Calcio 1932 accoglie con grande soddisfazione la notizia annunciata dal Sindaco Maria Monisteri: la delibera approvata dal Consiglio Provinciale lo scorso 8 luglio destina una quota significativa dell’avanzo di gestione all’impiantistica sportiva dei comuni e la parte assegnata a Modica consentirà finalmente il completamento definitivo della Curva del “Pietro Scollo”, rendendone possibile l’apertura già in vista del prossimo campionato di Serie D.

Nel suo intervento, il Sindaco ha voluto indicare questo provvedimento anche come un riconoscimento nei confronti del Modica Calcio e della sua proprietà per l’impegno profuso nel riportare la città nel calcio nazionale. Accogliamo queste parole con gratitudine e con il senso della misura che ci appartiene. La proprietà ha semplicemente fatto ciò che ogni progetto serio richiede: credere nella propria visione e assumersene le responsabilità. Tuttavia, nessun investimento avrebbe avuto valore senza una comunità che ha continuato a riconoscersi in questa maglia e a sostenerla con passione.

Il completamento della Curva rappresenta un traguardo atteso da oltre vent’anni. Un settore costruito ma mai utilizzato, che rischiava di diventare il simbolo di un’opera pubblica incompiuta, potrà finalmente trasformarsi in una risorsa concreta per tutta la città. L’apertura della cosiddetta “Tribuna C”, destinata ai sostenitori ospiti, consentirà di accogliere in piena sicurezza le tifoserie delle società che prenderanno parte al prossimo campionato, comprese piazze prestigiose come la Reggina e le storiche rivali del Modica, grazie anche agli interventi sulla viabilità predisposti secondo le indicazioni della Questura e del Questore, dott. Salvatore Fazzino. Allo stesso tempo, permetterà di restituire integralmente la Tribuna B al cuore pulsante del tifo rossoblù.

Il completamento del “Pietro Scollo”, insieme a una gestione moderna ed efficiente dell’impianto, rappresenta una condizione imprescindibile per la crescita strutturale del progetto sportivo. Uno stadio funzionale non è un semplice contenitore, ma un’infrastruttura strategica sulla quale si fondano l’identità di un club, la sua sostenibilità economica e la capacità di perseguire obiettivi sempre più ambiziosi.

Accogliamo con favore il fatto che l’Amministrazione comunale stia progressivamente dando seguito agli impegni assunti. È la dimostrazione di come la collaborazione tra istituzioni e realtà sportiva possa produrre risultati concreti, nella consapevolezza che nessuna società, da sola, può sostenere il peso di un percorso di crescita di questa portata.

Adesso la parola passa alla città. Il modo più concreto per essere protagonisti di questo percorso è sottoscrivere l’abbonamento; per le imprese del territorio, scegliere di affiancare il progetto attraverso una sponsorizzazione. Il “Pietro Scollo” sta finalmente completando il suo percorso. Ora tocca a tutti noi riempirlo di passione, entusiasmo e futuro.