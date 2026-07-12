Un gazebo informativo nel cuore di Marina di Ragusa per richiamare l’attenzione su uno dei rifiuti più diffusi e spesso sottovalutati. Oggi, domenica 12 luglio, alle 10.30 in piazza Duca degli Abruzzi, la Pro Loco Mazzarelli promuove la campagna di sensibilizzazione “Se sporchi, non vali una cicca”, rivolta a cittadini, turisti e operatori del territorio con l’obiettivo di incoraggiare il corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta.

L’iniziativa nasce dalla volontà di contrastare un fenomeno che incide sul decoro urbano e sull’ambiente, soprattutto in una località balneare durante la stagione estiva. Un mozzicone di sigaretta abbandonato a terra, ricordano gli organizzatori, può impiegare fino a dieci anni per degradarsi, finendo spesso sulle spiagge o in mare e contribuendo all’inquinamento degli spazi pubblici.

Per tutta la mattinata i volontari della Pro Loco saranno presenti con un punto informativo dove verranno distribuiti gratuitamente porta cicche tascabili e materiale divulgativo. L’obiettivo è offrire uno strumento pratico ai fumatori e, allo stesso tempo, sensibilizzare sull’importanza di un gesto semplice come conferire correttamente i mozziconi invece di lasciarli sull’asfalto, sui marciapiedi o sulla sabbia.

La campagna si rivolge a chi vive Marina di Ragusa durante tutto l’anno, ma anche ai numerosi visitatori che nei mesi estivi affollano il litorale. La scelta di organizzare l’iniziativa in piazza Duca degli Abruzzi, uno dei punti di maggiore passaggio del centro, punta proprio a raggiungere un pubblico il più ampio possibile.

Per il presidente della Pro Loco Mazzarelli, Antonio Carnemolla, il contrasto all’abbandono dei mozziconi passa prima di tutto dalla sensibilizzazione. In una dichiarazione diffusa per presentare l’iniziativa, sottolinea che un mozzicone gettato a terra può sembrare un gesto di scarsa importanza, ma rappresenta una delle forme di inquinamento più frequenti. Per questo, aggiunge, coinvolgere cittadini e turisti significa promuovere una maggiore attenzione verso il territorio e il decoro urbano.

L’associazione evidenzia come la tutela dell’ambiente dipenda anche dalle abitudini quotidiane e invita la cittadinanza a partecipare alla mattinata informativa. La distribuzione dei porta cicche e del materiale illustrativo rientra in questa attività di sensibilizzazione, che punta a ridurre l’abbandono dei mozziconi attraverso comportamenti più responsabili.

L’appuntamento è fissato per oggi alle 10.30 in piazza Duca degli Abruzzi, dove i volontari della Pro Loco Mazzarelli saranno a disposizione dei partecipanti per fornire informazioni sull’iniziativa e distribuire gratuitamente i porta cicche tascabili previsti dalla campagna.