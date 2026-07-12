Incidente stradale stasera a Sampieri. Un’auto si è schiantata contro il muro di recinzione di un’abitazione e poi si è ribaltata su un fianco. L’incidente si è verificato intorno alle 21, poco dopo il passaggio a livello.

Il violento impatto ha provocato un forte boato che ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona. In molti sono usciti dalle proprie abitazioni per verificare quanto fosse accaduto e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare assistenza. Al momento non sono state rese note le condizioni di salute della persona coinvolta né le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo. Ingenti i danni al muro di recinzione dell’abitazione e dell’auto. (Foto QDR)