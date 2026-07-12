Scade il 14 luglio il termine per presentare i progetti destinati al potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi rivolti ai minori nel territorio di Scicli. L’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso pubblico con cui intende raccogliere le proposte che saranno realizzate nel corso del 2026, coinvolgendo, ove previsto, anche enti pubblici e soggetti privati.

L’iniziativa riguarda attività educative, ricreative e socioeducative dedicate a bambini e ragazzi e punta a rafforzare l’offerta dei centri estivi e dei servizi territoriali durante il prossimo anno. L’avviso è rivolto ai soggetti interessati a presentare progetti che rispondano alle finalità indicate dal Comune, con l’obiettivo di ampliare le opportunità educative e di socializzazione per i minori.

Le domande dovranno essere presentate entro lunedì 14 luglio. La documentazione può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, in via Nazionale 33, oppure inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.scicli.rg.it.

I moduli necessari per partecipare sono disponibili presso il Settore II “Benessere di Comunità – Cultura e Istruzione” e all’Albo Pretorio dell’ente comunale.

Per chiarimenti o informazioni aggiuntive è possibile rivolgersi agli uffici del Settore II negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, oppure contattare il numero telefonico 0932 839621.

Con la pubblicazione dell’avviso prende così avvio la fase di raccolta delle proposte progettuali. Al termine della scadenza fissata per il 14 luglio, il Comune procederà con gli adempimenti previsti dall’avviso pubblico per l’acquisizione dei progetti destinati a rafforzare i servizi estivi e le attività educative dedicate ai minori nel territorio comunale durante il 2026.