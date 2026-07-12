Domenica 12 luglio il simulacro di Santa Lucia sarà esposto in via straordinaria nella Cattedrale di Siracusa, offrendo ai fedeli una delle rare occasioni dell’anno per sostare in preghiera davanti all’effigie della patrona della città. La decisione è stata assunta dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia, che ha predisposto un’intera giornata di celebrazioni religiose culminanti con la ricollocazione del simulacro nella nicchia al termine della messa serale.

Il simulacro è custodito abitualmente all’interno della nicchia della cappella dedicata alla martire siracusana, all’interno della Cattedrale, e viene mostrato ai fedeli soltanto in momenti particolari dell’anno. L’apertura straordinaria consentirà ai visitatori di accedere alla cappella e raccogliersi in preghiera davanti all’immagine della santa per l’intera giornata.

Il programma prenderà il via alle 8 con la celebrazione della messa. Al termine della funzione sarà aperta la nicchia che custodisce il simulacro, che resterà esposto fino alla sera. Sono previste altre due celebrazioni eucaristiche, alle 11.30 e alle 19. Sarà proprio dopo la funzione delle 19 che la nicchia verrà richiusa, concludendo l’esposizione straordinaria.

L’iniziativa avrà anche un particolare significato di preghiera per le popolazioni colpite da guerre e calamità naturali. Il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, l’avvocato Sebastiano Ricupero, ha spiegato che durante la giornata i fedeli si uniranno in preghiera insieme all’arcivescovo davanti alla patrona di Siracusa, chiedendo la fine dei conflitti e conforto per quanti stanno affrontando le conseguenze dei terremoti. «Pregheremo perché finiscano le guerre e le tribolazioni delle popolazioni colpite da terremoti», ha dichiarato Ricupero, invitando i fedeli a chiedere l’intercessione di Santa Lucia «per i nostri fratelli che soffrono» e la forza di proseguire «nel cammino di pace».

Le celebrazioni dedicate alla patrona proseguiranno anche il giorno successivo. Lunedì 13 luglio, come avviene ogni tredici del mese, nella Cappella di Santa Lucia è previsto alle 18.30 il rosario meditato, seguito alle 19 dalla celebrazione della messa.

L’esposizione straordinaria rappresenta uno degli appuntamenti religiosi più significativi per la comunità siracusana, poiché permette ai fedeli di sostare davanti al simulacro della patrona al di fuori delle principali festività liturgiche dedicate a Santa Lucia, mantenendo viva una tradizione che richiama ogni anno numerosi devoti.