Sono iniziati i sopralluoghi dell’amministrazione comunale nei cantieri aperti a Comiso per verificare lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. La prima tappa ha riguardato il cantiere della nuova scuola “Luigi Pirandello”, uno degli interventi più rilevanti finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Secondo quanto riferito dall’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Cassibba, i lavori stanno procedendo nel rispetto del cronoprogramma previsto e l’obiettivo resta quello di rendere l’edificio utilizzabile nel 2027, come stabilito dalle scadenze del PNRR. Al momento non sono stati forniti dati sullo stato di avanzamento dell’opera, ma l’amministrazione sostiene che il cantiere procede regolarmente.

Il nuovo edificio scolastico sarà realizzato nello stesso sito della precedente struttura, senza ulteriore consumo di suolo. L’intervento ha un valore complessivo di 8 milioni di euro e rientra tra i circa 200 progetti di edilizia scolastica finanziati a livello nazionale attraverso il PNRR.

Cassibba ha sottolineato come il finanziamento rappresenti il risultato dell’attività progettuale portata avanti dal Comune negli anni scorsi, ricordando che quello della Pirandello è uno dei numerosi interventi che hanno interessato il patrimonio scolastico di Comiso e della frazione di Pedalino. L’assessore ha spiegato che il progetto punta a coniugare sicurezza, funzionalità e qualità degli spazi destinati agli studenti.

La futura scuola sarà progettata per accogliere quasi 500 alunni. Il programma dell’opera prevede aule luminose, una sala mensa, una palestra, affacci sui giardini comunali, oltre a parcheggi sotterranei e locali destinati a magazzino. Si tratta delle caratteristiche illustrate dall’amministrazione comunale durante il sopralluogo.

Sull’intervento è intervenuta anche il sindaco Maria Rita Schembari, che ha indicato gli investimenti nell’edilizia scolastica come uno degli assi portanti dell’attività amministrativa. La prima cittadina ha sostenuto che, grazie agli interventi realizzati insieme all’assessorato ai Lavori pubblici, gli istituti scolastici di Comiso e Pedalino sono stati interessati da opere di messa in sicurezza e ammodernamento.

Nel suo intervento, Schembari ha definito la nuova Pirandello il progetto più significativo tra quelli avviati nel settore scolastico, considerandolo il risultato dell’impegno amministrativo dedicato negli ultimi anni alle infrastrutture per l’istruzione.

Il sopralluogo alla Pirandello rappresenta il primo di una serie di visite che l’assessore ai Lavori pubblici ha annunciato nei diversi cantieri aperti in città per verificare l’andamento delle opere in corso. Nel materiale diffuso dal Comune non vengono però indicati i tempi dei successivi controlli né ulteriori dettagli sugli altri interventi interessati.