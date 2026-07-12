Sarà Enzo Iacchetti il protagonista dell’appuntamento in programma questa sera, 12 luglio, alla Scalinata di San Giovanni di Modica, nell’ambito di Scenari 2026. Il conduttore televisivo e attore presenterà il suo libro 25 minuti di felicità (senza mai perdere la malinconia) in un incontro aperto al pubblico con inizio alle ore 21.

L’evento offrirà l’occasione di ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della carriera di Iacchetti attraverso il racconto contenuto nel volume. Il libro raccoglie episodi personali, ricordi e riflessioni che spaziano dagli esordi nel cabaret fino all’approdo in televisione, passando per le poesie-bonsai che contribuirono a farlo conoscere al grande pubblico grazie al Maurizio Costanzo Show. Tra le tappe raccontate figura anche la lunga esperienza a Striscia la Notizia, programma che lo ha reso uno dei volti più popolari della televisione italiana.

Accanto agli episodi professionali, il volume affronta temi più personali legati al valore del tempo, alla leggerezza e alla malinconia, elementi che caratterizzano il percorso umano e artistico dell’autore. Il titolo richiama proprio questo equilibrio tra momenti di felicità e riflessioni più intime, sviluppato attraverso una narrazione costruita su aneddoti e ricordi.

A dialogare con Iacchetti sarà il giornalista Salvatore Cannata, che modererà la presentazione. L’incontro rientra nel programma della rassegna culturale Scenari 2026, che propone appuntamenti con autori e protagonisti del panorama culturale italiano.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per agevolare il raggiungimento della sede dell’evento è previsto anche un servizio di trasporto con golf car. Le informazioni e le prenotazioni possono essere richieste all’Infopoint della manifestazione oppure contattando i numeri telefonici messi a disposizione dagli organizzatori.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per raggiungere l’evento è previsto anche un servizio di trasporto con le golf car. PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI presso l’INFOPOINT o chiamando il 339 8187345 o il 375 7993256.