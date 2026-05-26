Il Consiglio comunale di Ragusa ha approvato la destinazione di 1 milione di euro dell’avanzo libero alla manutenzione e asfaltatura delle strade cittadine. Il provvedimento è passato con 15 voti favorevoli nell’ultima seduta dedicata alla variazione di bilancio.

L’intervento riguarda diverse vie urbane e punta a migliorare le condizioni della viabilità cittadina, con lavori già indicati su alcune arterie principali.

L’approvazione arriva dopo la proposta avanzata nei mesi scorsi dal consigliere Federico Bennardo, che aveva sollecitato l’utilizzo dell’avanzo per il decoro urbano e la sicurezza stradale.

Nel dibattito in aula è stata sottolineata la scelta di destinare risorse immediate alla rete viaria.

Secondo quanto emerso in Consiglio, l’obiettivo è intervenire sulle criticità più evidenti del manto stradale.

Tra le strade citate per i futuri interventi figurano via Rumor, viale delle Americhe, via Madagascar, via Mariannina Schininà, viale Europa, via Ugo La Malfa e via Garibaldi.

Bennardo: “Risorse per sicurezza e decoro”

Il consigliere Federico Bennardo ha definito la misura un passaggio significativo per la città, ribadendo la necessità di investire sull’infrastruttura urbana.

Le strade, ha ricordato, rappresentano non solo collegamenti ma anche spazi quotidiani di vita e lavoro, con un impatto diretto su sicurezza e vivibilità.

Lo stesso Bennardo ha annunciato che verrà monitorata l’attuazione degli interventi previsti.