Ad Aci Catena si è svolta oggi, domenica 24 maggio, un’iniziativa di cura urbana in Via Dottor Giovanni Chiarenza, con la partecipazione di cittadini e volontari impegnati nella pulizia dell’area.
Nel corso dell’intervento sono stati riqualificati circa 100 metri quadrati di superfici verticali e raccolti oltre 13 kg di rifiuti abbandonati.
L’azione rientra nella mobilitazione nazionale promossa da Retake Italia, che nel weekend ha coinvolto diverse città italiane con iniziative dedicate alla tutela del territorio.
I materiali recuperati comprendono circa 5 kg di indifferenziata, 5 kg di carta e 3,5 kg di plastica, confermando l’impatto concreto delle attività di pulizia urbana.
Il momento locale è stato accompagnato dallo slogan “Un gesto vale più di mille parole”, che ha guidato l’intera giornata di partecipazione civica.
Secondo gli organizzatori, l’iniziativa rappresenta un esempio di collaborazione tra cittadini e territorio per migliorare la vivibilità degli spazi comuni.
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