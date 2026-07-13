L’emergenza zanzare nell’area del lago di Pergusa spinge il Comune di Enna ad accelerare gli interventi di disinfestazione. Dopo settimane segnate da numerose segnalazioni di residenti e operatori economici della zona, il sindaco Mirello Crisafulli ha firmato un’ordinanza che dispone misure straordinarie per il controllo degli insetti vettori, con particolare attenzione alla zanzara tigre e alla zanzara comune.

Il problema interessa soprattutto il bacino lacustre di Pergusa, dove la presenza di migliaia di zanzare sta incidendo sulla vita quotidiana degli abitanti e sulle attività legate alla stagione estiva. Al Comune sono arrivate decine di segnalazioni anche da parte degli imprenditori della zona, preoccupati per le possibili ripercussioni sull’afflusso di visitatori e sulle attività ricettive.

Per fronteggiare la situazione, l’amministrazione comunale ha predisposto un piano straordinario di disinfestazione che riguarderà non soltanto Pergusa, ma l’intero territorio cittadino. Gli interventi saranno effettuati ogni due notti e proseguiranno fino al 31 ottobre. A eseguire i trattamenti sarà Ecoenna Servizi, la società che gestisce anche il servizio di raccolta differenziata nel capoluogo ennese.

L’ordinanza è arrivata al termine di un tavolo tecnico convocato dal sindaco con la partecipazione del Libero Consorzio comunale di Enna, dell’Asp, di Ecoenna Servizi e dell’Ente Autodromo di Pergusa. L’obiettivo dell’incontro è stato definire le modalità operative del piano e coordinare le attività tra gli enti coinvolti.

Secondo quanto comunicato dal Comune, la strategia scelta punta su una lotta integrata contro le zanzare, combinando interventi mirati sia contro le larve sia contro gli esemplari adulti. Alle operazioni di disinfestazione si affiancheranno anche attività di prevenzione sul territorio, ritenute necessarie per limitare la proliferazione degli insetti.

Prima di ciascun trattamento, la popolazione sarà informata con l’indicazione delle date, degli orari e delle aree interessate, oltre ai principi attivi che verranno utilizzati e alle precauzioni da adottare. Durante le operazioni i cittadini dovranno tenere chiuse porte e finestre, evitare di sostare nelle zone interessate dagli interventi, ricoverare gli animali domestici e proteggere ortaggi, frutta e alimenti eventualmente esposti all’esterno.

Il provvedimento firmato dal sindaco richiama anche l’esigenza di prevenire le malattie trasmesse dagli insetti vettori. Pur non essendo stati segnalati casi specifici collegati all’attuale situazione, l’ordinanza ha carattere preventivo e punta a ridurre il rischio sanitario attraverso un programma di interventi coordinati.

«Abbiamo previsto una lotta integrata alle zanzare, che unisce interventi contro le larve e contro gli insetti adulti a un lavoro costante di prevenzione sul territorio. È la risposta più efficace al disagio segnalato dai cittadini nelle scorse settimane», ha dichiarato il sindaco Mirello Crisafulli, spiegando che il coinvolgimento degli enti competenti è stato ritenuto necessario per garantire un’azione coordinata e tempestiva.