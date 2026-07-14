L’Avimec Modica riparte da una delle conferme considerate strategiche per il nuovo campionato di Serie A3. La società ha ufficializzato il rinnovo di Biagio Pappalardo, che vestirà la maglia dei Galletti anche nella stagione 2026/2027. Per il libero catanese, classe 2005, sarà il terzo anno consecutivo nel club modicano.

La scelta della dirigenza punta a garantire continuità a un progetto tecnico che guarda al prossimo campionato con l’obiettivo di consolidare la squadra. Pur essendo tra i giocatori più giovani del gruppo, Pappalardo è ormai uno degli elementi presenti da più tempo nello spogliatoio e rappresenta uno dei punti di riferimento del nucleo che proseguirà il percorso iniziato nelle stagioni precedenti.

La conferma assume un valore che va oltre l’aspetto tecnico. Il club affida infatti al libero anche il compito di trasmettere ai nuovi arrivati la conoscenza dell’ambiente e l’identità costruita negli ultimi anni sotto la guida della società modicana. Un ruolo che deriva dalla continuità del suo percorso con la maglia dell’Avimec e dall’esperienza maturata nel gruppo nonostante la giovane età.

Con questa operazione la società ribadisce la volontà di mantenere una base stabile dell’organico in vista della nuova stagione di Serie A3, scegliendo di ripartire da atleti che conoscono già il contesto e il progetto sportivo.

Pappalardo ha accolto con soddisfazione la riconferma, ringraziando il club per la fiducia ricevuta per il terzo anno consecutivo. Il giocatore ha spiegato di guardare con entusiasmo all’inizio della stagione, definendo molto alte le aspettative della squadra e sottolineando come il nuovo organico sia stato costruito per puntare a obiettivi ambiziosi. Ha aggiunto che far parte del progetto rappresenta per lui motivo di orgoglio e, allo stesso tempo, una responsabilità.

Nel suo messaggio il libero ha rivolto un pensiero anche ai tifosi, augurando loro una buona estate e dando appuntamento al PalaRizza per l’inizio del nuovo campionato, con l’auspicio di ritrovare sugli spalti il sostegno che ha accompagnato la squadra nelle ultime stagioni.