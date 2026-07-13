La Motyka Bike School Modica torna da Avola con una vittoria, due terzi posti e un piazzamento ai piedi del podio nella quinta tappa della Coppa Sicilia su strada. I risultati ottenuti dai giovani atleti hanno permesso alla società modicana di chiudere al terzo posto nella classifica riservata ai team partecipanti, confermando il buon momento della formazione giallonera nel circuito regionale.

A firmare la prestazione più brillante è stato Santiago Borgese, impegnato nella categoria G2 maschile. Dopo aver preso l’iniziativa fin dalle prime fasi di gara, ha mantenuto il comando fino al traguardo senza lasciare spazio agli avversari, conquistando il primo posto al termine di una prova condotta sempre in testa.

Nella categoria G4 maschile sono arrivati altri risultati di rilievo per la squadra modicana. Simone Adamo ha chiuso al terzo posto, mentre Nicolò Tagliarini ha concluso quarto, al termine di una gara nella quale entrambi sono rimasti costantemente nelle posizioni di vertice, gestendo la corsa insieme nelle fasi decisive.

Terzo gradino del podio anche per Dominik Borgese nella categoria G5 maschile. Dopo aver guidato la competizione per buona parte della prova, il giovane corridore ha perso alcune posizioni a causa di un inconveniente avvenuto durante il cambio nel finale. Nonostante l’episodio, è riuscito comunque a conservare un piazzamento sul podio.

Il bilancio complessivo della giornata ha premiato anche il lavoro della società. La somma dei risultati individuali ha consentito alla Motyka Bike School Modica di classificarsi terza nella graduatoria delle società della tappa disputata ad Avola, un piazzamento che testimonia la continuità del rendimento dell’intero gruppo giovanile.

Al termine della manifestazione, la dirigenza della Motyka Bike School ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, attribuendoli al lavoro svolto durante la stagione da atleti, tecnici, dirigenti e famiglie. «Siamo orgogliosi dei nostri piccoli campioni perché sono frutti di sacrificio, costanza e spirito di squadra», hanno dichiarato i responsabili del sodalizio, sottolineando la volontà di continuare il percorso di crescita nelle prossime prove della Coppa Sicilia.

Nel materiale fornito si registra una difformità tra il titolo, che fa riferimento alla quinta tappa della Coppa Sicilia, e un passaggio del testo che definisce la gara come “quarta prova”. Non sono presenti elementi che consentano di chiarire quale delle due indicazioni sia quella corretta.