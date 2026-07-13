La processione con il simulacro della Madonna del Carmine ha richiamato ieri sera numerosi fedeli nel centro storico di Ragusa, segnando uno dei momenti più partecipati del programma religioso dedicato alla patrona del santuario carmelitano. L’appuntamento, inserito nei solenni festeggiamenti in onore della Vergine, ha attraversato le principali vie cittadine fino alla Cattedrale di San Giovanni, dove il simulacro è stato accolto dai presenti in un clima di raccoglimento.

La giornata era iniziata già in mattinata con la celebrazione della messa nel santuario, presieduta da padre Gianni Iacono, priore del convento dei Padri Carmelitani Scalzi, che in serata ha guidato anche il corteo religioso. Nel pomeriggio, la preparazione alla processione è proseguita con la concelebrazione eucaristica officiata dal vicario generale della Diocesi di Ragusa, monsignor Roberto Asta.

Poco prima delle 19.30, l’uscita del simulacro è stata accolta dall’applauso dei fedeli radunati davanti al santuario. Tra gli elementi che hanno caratterizzato la serata anche la presenza di alcuni bambini che hanno partecipato portando un simulacro della Madonna del Carmine in miniatura, un’iniziativa che ha attirato l’attenzione dei presenti lungo il percorso.

La processione si è snodata per le vie del centro storico accompagnata da canti e momenti di preghiera. Uno dei passaggi più significativi è stato l’arrivo alla Cattedrale di San Giovanni, tradizionale tappa del percorso, dove il simulacro è stato accolto per un momento di devozione condivisa. La processione ha fatto visita anche al monastero delle Carmelitane di via Marsala, altro luogo simbolico legato alla spiritualità carmelitana in città.

Il rientro del corteo al santuario ha lasciato spazio a un momento conviviale aperto ai partecipanti. La serata si è conclusa con la degustazione di arancini e cannoli preparati dal Cami Café e con un intrattenimento musicale affidato a Giorgio, Vanni e Sharon Distefano.

Il programma dei festeggiamenti prosegue oggi, lunedì 13 luglio, con il Rosario e la Novena della Madonna del Carmine alle 18. Alle 18.30 è prevista la celebrazione della messa presieduta da padre Gianni Iacono, mentre alle 21 i frati guideranno la recita del Rosario in piazza Carmine.

Lo stesso calendario sarà riproposto domani, martedì 14 luglio: Rosario e Novena alle 18, messa alle 18.30 e, in serata, il Rosario in piazza Carmine. Gli appuntamenti religiosi accompagneranno la comunità nei giorni conclusivi delle celebrazioni dedicate alla Madonna del Carmine, una ricorrenza che ogni anno richiama numerosi fedeli e rappresenta uno degli eventi più sentiti del calendario religioso cittadino.