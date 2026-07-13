L’Avimec Modica continua a investire sul futuro e aggiunge un altro giovane al proprio organico in vista della prossima stagione. Il club biancazzurro ha ufficializzato l’ingaggio di Leonardo Molesti, opposto classe 2007, che arriva dal Marino Pallavolo dopo l’esperienza maturata nel campionato di Serie B.

Alto 200 centimetri, Molesti rappresenta un profilo su cui la società siciliana punta in prospettiva. Il suo percorso sportivo è iniziato in un ruolo diverso da quello che ricoprirà a Modica: nelle giovanili della Gas Sales BlueEnergy Piacenza ha infatti giocato da palleggiatore, prima del trasferimento a Marino.

È proprio nella formazione laziale che è arrivata la svolta tecnica. Sotto la guida dell’allenatore Francesco Ronsini, il giovane atleta è stato impiegato da opposto, ruolo nel quale ha trovato continuità e rendimento. Una scelta che gli ha consentito di mettersi in evidenza nel campionato di Serie B e con la formazione Under 19, attirando l’interesse di diversi club. Tra questi, l’Avimec Modica ha deciso di puntare su di lui per rafforzare un progetto che guarda anche alla crescita dei giovani.

L’arrivo di Molesti si inserisce nella strategia della società di affiancare elementi emergenti a un gruppo reduce da una stagione positiva. Il club, infatti, prosegue la costruzione dell’organico mantenendo l’attenzione su giocatori che possano rappresentare un investimento anche nel medio periodo.

Nelle prime dichiarazioni da giocatore dell’Avimec Modica, il nuovo opposto ha spiegato di aver scelto la destinazione dopo aver condiviso il progetto tecnico con la società e con l’allenatore. «Il progetto dell’Avimec Modica mi ha conquistato subito e parlare con coach Distefano ha confermato le mie impressioni», ha affermato Molesti, sottolineando di considerare la realtà modicana un ambiente adatto per affrontare il passaggio verso la pallavolo dei “grandi”.

Il diciottenne ha anche ricordato la stagione disputata dalla squadra, spiegando di essere consapevole delle aspettative che accompagneranno il nuovo campionato. L’obiettivo, nelle sue parole, è contribuire alla crescita del gruppo e farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa.

Con questo innesto, l’Avimec Modica aggiunge un altro tassello al roster in vista della nuova annata sportiva, confermando la volontà di coniugare competitività e valorizzazione dei giovani talenti. Per Molesti si tratta della prima esperienza lontano dal Lazio e dell’occasione di misurarsi in un ambiente che punta a consolidare i risultati ottenuti nella passata stagione.