Un giovane di Modica è ricoverato all’ospedale “Maggiore-Nino Baglieri” dopo il grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la Strada provinciale 40, nel tratto che collega Scicli a Sampieri. Il giovane conducente viaggiava a bordo di una Lancia Ypsilon quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura. L’auto è uscita di strada, ha sfondato il muro di recinzione di un’abitazione e si è ribaltata, terminando la corsa su un fianco.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, richiamati dal forte boato provocato dall’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il giovane rimasto incastrato nell’abitacolo. Affidato alle cure del personale del 118, il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Dopo essere stato sottoposto agli accertamenti diagnostici e alle prime cure, è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia a causa delle lesioni riportate nel violento impatto.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i carabinieri, che stanno accertando le cause dell’incidente. Il violento impatto ha provocato ingenti danni sia alla Lancia Ypsilon sia al muro di recinzione dell’abitazione contro cui il veicolo si è schiantato. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi.