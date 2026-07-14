Una segnalazione di presunta emergenza igienico-sanitaria arriva da via Monte Bianco, a Ragusa, dove alcuni residenti denunciano la presenza di numerosi ratti nell’area attorno a un condominio. La situazione è stata portata all’attenzione dell’Amministrazione comunale dalla consigliera comunale Rossana Caruso, che ha chiesto l’attivazione immediata delle verifiche e, qualora fosse necessario, di un intervento di derattizzazione.

Secondo quanto riferito dalla consigliera, le segnalazioni ricevute parlano di un fenomeno che si sarebbe manifestato in concomitanza con la ripresa dei lavori nel vicino ex mulino Curiale. Al momento, però, non è stato accertato un collegamento tra il cantiere e la presenza dei roditori: si tratta di una circostanza riportata dai residenti e non confermata da verifiche ufficiali.

Caruso afferma di essere stata contattata da una residente che ha descritto una situazione ritenuta preoccupante, soprattutto per chi vive nella zona. Le famiglie, riferisce la consigliera, temono possibili ripercussioni sul piano igienico-sanitario, anche perché nell’area sono presenti bambini, anziani e animali domestici.

Per questo motivo la rappresentante del Consiglio comunale ha chiesto al Comune di intervenire rapidamente, avviando sopralluoghi tecnici per accertare l’effettiva entità del problema e adottando, se necessario, le misure previste. In una dichiarazione, Caruso sottolinea che «la salute pubblica non può essere messa a rischio» e sollecita un’eventuale derattizzazione tempestiva qualora gli accertamenti confermassero la presenza dell’infestazione.

Parallelamente, secondo quanto reso noto dalla stessa consigliera, i condomini avrebbero già presentato una segnalazione all’Asp di Ragusa, chiedendo un sopralluogo urgente e gli interventi ritenuti necessari. Anche su questo fronte sono attesi gli esiti delle verifiche dell’azienda sanitaria, che dovranno stabilire la reale consistenza della situazione e le eventuali azioni da intraprendere.

La richiesta avanzata all’Amministrazione comunale è quella di operare in raccordo con l’Asp e con gli uffici competenti, così da garantire una risposta coordinata. Caruso ha anche domandato di essere aggiornata sull’esito degli accertamenti e sulle decisioni che verranno adottate, spiegando che il suo intervento nasce dalla volontà di dare seguito alle segnalazioni ricevute dai cittadini.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali del Comune di Ragusa o dell’Asp sugli esiti di eventuali sopralluoghi né sulla necessità di procedere con interventi di derattizzazione. La vicenda resta quindi nella fase delle segnalazioni e delle richieste di verifica, in attesa che gli enti competenti accertino le condizioni dell’area interessata.