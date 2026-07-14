Un uomo di 50 anni, originario di Acate, è ricoverato con gravi lesioni dopo una violenta aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri alla periferia di Vittoria. Le sue condizioni hanno reso necessario il ricovero nel reparto di Neurologia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove i medici gli hanno diagnosticato profonde ferite al volto, fratture al massiccio facciale e un trauma cranico. La prognosi è di 40 giorni.

Sull’episodio indaga la Polizia, che nelle ore successive ha individuato un elemento ritenuto di particolare interesse investigativo. In contrada Madonna della Salute, lungo la strada che conduce ad Acate, gli agenti hanno rinvenuto un’auto abbandonata con evidenti tracce di sangue all’interno o sulla carrozzeria. Al momento gli investigatori ritengono probabile un collegamento tra il ritrovamento della vettura e il pestaggio subito dal cinquantenne.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che l’aggressione possa essere avvenuta proprio all’interno dell’automobile, prima che il veicolo venisse abbandonato. Si tratta però di una ricostruzione ancora da verificare e che dovrà essere confermata dagli accertamenti della Polizia e dalle indagini in corso.

Restano numerosi gli aspetti ancora da chiarire. Non è stato accertato se l’uomo sia stato assalito da una sola persona o da più aggressori, né sono noti il movente e le circostanze che hanno portato al violento episodio. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire gli spostamenti della vittima prima dell’aggressione e verificare eventuali elementi utili, compresi rilievi sull’auto ritrovata e possibili testimonianze raccolte nella zona.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’inchiesta né risultano informazioni ufficiali su eventuali persone coinvolte. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare i responsabili dell’aggressione.