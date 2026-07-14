L’Ordine delle professioni infermieristiche di Ragusa conquista la semifinale del Torneo amatoriale delle professioni grazie a un largo successo sui Carabinieri. Nella sfida disputata ieri sera allo Sporting Club di Pianetti, la formazione dell’Opi si è imposta con il punteggio di 7-2, guadagnandosi l’accesso al penultimo atto della competizione organizzata sotto l’egida della delegazione provinciale della Figc.

La partita si è chiusa con un risultato netto che riflette l’andamento dell’incontro. A firmare il successo della squadra degli infermieri sono stati Stefano Gazzè e Simone Pacetto, entrambi autori di una doppietta, ai quali si sono aggiunti i gol di Marco Cascone, Giovanni Zago e Alessandro Riela. Una prova corale che ha consentito all’Opi Ragusa di archiviare senza particolari difficoltà il confronto con la rappresentativa dell’Arma.

Con questa vittoria cambia il percorso della squadra nel torneo: il prossimo appuntamento sarà la semifinale, in programma giovedì 16 nel capoluogo ibleo, contro la Polizia penitenziaria, formazione che ha chiuso al primo posto il proprio girone di qualificazione e che rappresenta uno degli avversari più accreditati della manifestazione.

Il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Ragusa, Gaetano Monsù, ha commentato il risultato soffermandosi soprattutto sulla crescita del gruppo. «I ragazzi sono stati bravi – ha dichiarato –. La semifinale sarà contro la prima qualificata, la Polizia penitenziaria. Vogliamo giocarci questo passaggio e dimostrare di avere acquisito un’identità sempre più marcata». Monsù ha evidenziato come la squadra stia mostrando una maggiore maturità sul piano del gioco e della consapevolezza dei propri mezzi.

Il torneo amatoriale delle professioni mette di fronte rappresentative appartenenti a diversi ordini professionali e corpi dello Stato, trasformando il campo da gioco in un momento di aggregazione e confronto attraverso lo sport. In questo contesto, il cammino dell’Opi Ragusa prosegue dopo una prestazione che ha confermato l’efficacia della fase offensiva e la capacità della squadra di gestire l’incontro fino al fischio finale.

La semifinale offrirà ora un banco di prova più impegnativo. Di fronte ci sarà la Polizia penitenziaria, qualificatasi come prima del proprio raggruppamento. Per la formazione degli infermieri sarà l’occasione per cercare l’accesso alla finale del torneo, dopo un percorso che finora l’ha vista crescere partita dopo partita e che, almeno fino a questo punto della competizione, ha prodotto risultati convincenti sul campo.