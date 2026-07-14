Con il tradizionale “Passaggio della Campana”, l’Inner Wheel Club Monti Iblei ha aperto il nuovo anno sociale 2026/2027. La cerimonia si è svolta sabato 11 luglio al Resort Pietre Nere di Modica, segnando il passaggio di consegne tra la presidente uscente Stefania De Rosa e la nuova presidente Margherita Elvira Poidomani.

L’appuntamento rappresenta il momento istituzionale più significativo nella vita del Club: oltre al trasferimento simbolico del collare e della campana, viene infatti tracciato il bilancio delle attività svolte e vengono presentati gli obiettivi del nuovo anno associativo.

Dopo due anni alla guida dell’Inner Wheel Monti Iblei, Stefania De Rosa ha concluso il proprio mandato. Nel corso della serata il Club ha espresso un ringraziamento per il lavoro svolto, ricordando le iniziative realizzate durante la sua presidenza, descritte come interventi di sostegno al territorio e occasioni per rafforzare i rapporti tra le socie. Il materiale fornito non specifica il numero né la tipologia dei progetti portati avanti nel biennio.

A raccogliere il testimone è Margherita Elvira Poidomani, che guiderà il Club nell’anno sociale 2026/2027. Il programma sarà ispirato al motto “Crescere e Fiorire”, presentato durante la cerimonia come linea guida del nuovo mandato.

La serata è stata anche l’occasione per accogliere tre nuove socie, un ingresso che amplia la base associativa del Club. Nel corso dell’incontro è stato ribadito l’impegno dell’Inner Wheel Monti Iblei nelle attività di servizio rivolte alla comunità locale, al territorio e alle giovani generazioni.

Alla cerimonia hanno preso parte alcune rappresentanti dei vertici dell’Inner Wheel. Erano presenti la vice governatrice del Distretto 211 Anita Monaco Portelli, la past governatrice e attuale presidente dell’Inner Wheel Club Ragusa Centro Lucia Di Paola Guzzardi e Anna Bruno Curto, deputee rappresentante nazionale e socia benemerita dell’Inner Wheel Club Monti Iblei.

La conviviale si è conclusa con l’insediamento del nuovo consiglio direttivo, che affiancherà la presidente Margherita Elvira Poidomani nel corso del mandato appena iniziato. Il testo disponibile non riporta la composizione dell’organismo né ulteriori dettagli sul programma delle attività previste per il nuovo anno sociale.