Si è concluso a Ragusa il Corso avanzato in Interventi assistiti con gli animali (IAA), percorso formativo autorizzato dalla Regione Siciliana e organizzato dall’Azienda sanitaria provinciale nell’ambito delle attività del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro universitario specializzato per gli Interventi assistiti con gli animali dell’Università degli Studi di Messina, ha coinvolto trenta professionisti chiamati a operare nelle équipe multidisciplinari previste dalle Linee guida nazionali.

Il corso si è svolto tra il 27 maggio e il 10 luglio e ha alternato lezioni teoriche, attività pratiche, stage e visite di approfondimento con l’obiettivo di fornire competenze per la progettazione e la gestione degli interventi assistiti con gli animali. Si tratta di attività che affiancano i percorsi di cura, riabilitazione, educazione e assistenza, con l’obiettivo di favorire il benessere della persona, l’autonomia e le capacità relazionali attraverso il rapporto con l’animale.

La formazione è stata sviluppata insieme al Centro universitario specializzato dell’Università di Messina, presieduto dal professor Michele Panzera, ordinario di Etologia veterinaria e Benessere animale presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie. Il programma ha affrontato gli aspetti organizzativi, metodologici e operativi necessari per pianificare gli interventi secondo gli standard previsti dalla normativa di settore.

Una parte significativa del percorso si è svolta sul campo. Lo stage è stato ospitato dal Centro specializzato “APS con l’Animale” di Ragusa, dove i partecipanti hanno potuto osservare direttamente il lavoro delle équipe, la progettazione delle attività e il coordinamento tra le diverse figure professionali coinvolte negli interventi. La formazione è stata completata da una visita al Centro universitario specializzato di Messina, durante la quale sono state presentate le attività di ricerca, innovazione e formazione sviluppate nell’ambito degli IAA.

L’ultima giornata è stata dedicata alle prove finali e alla consegna degli attestati di idoneità ai corsisti che hanno superato l’esame. Alla cerimonia erano presenti il direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, Sara Lanza, il direttore amministrativo Massimo Cicero e il direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, Giuseppe Arestia.

La commissione esaminatrice era composta dal professor Michele Panzera, da Alessandra Statelli e da Alice Di Grandi. Con il conseguimento dell’idoneità, i professionisti potranno essere registrati nel sistema Digital Pet secondo le procedure previste dalla normativa vigente, passaggio necessario per l’inserimento nell’elenco degli operatori abilitati agli Interventi assistiti con gli animali.