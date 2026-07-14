L’approvazione del regolamento sulla definizione agevolata dei tributi locali da parte del Consiglio comunale di Vittoria incassa il via libera delle principali organizzazioni di categoria del territorio. Confcommercio, Confesercenti e Cna giudicano positivamente il provvedimento, ritenendolo uno strumento utile per sostenere cittadini e imprese alle prese con il pagamento dei tributi comunali. Al tempo stesso, però, chiedono alcuni correttivi che ritengono necessari per renderne più efficace l’applicazione.
La richiesta principale riguarda i tempi previsti per presentare le istanze. Il regolamento fissa la scadenza al 31 luglio 2026, ma le tre organizzazioni propongono di posticiparla al 31 dicembre dello stesso anno. Secondo quanto riferiscono le associazioni, la proroga sarebbe in linea con quanto emerso durante le precedenti riunioni di concertazione svolte prima dell’approvazione del regolamento.
La posizione è stata espressa congiuntamente da Confcommercio, rappresentata dal presidente Gregorio Lenzo, da Confesercenti con il direttore Massimo Giudice e da Cna attraverso il responsabile Giorgio Stracquadanio. Le tre sigle parlano di un provvedimento che può offrire un’opportunità concreta per regolarizzare le posizioni tributarie, ma ritengono che tempi più ampi favorirebbero una partecipazione più estesa da parte degli interessati.
Un secondo aspetto riguarda le modalità di accesso alla procedura. Le associazioni chiedono che la presentazione delle domande non sia vincolata esclusivamente all’utilizzo dello Spid. La proposta è quella di consentire anche l’autenticazione tramite Carta d’identità elettronica (CIE), così da ampliare le possibilità di accesso per cittadini e imprese e ridurre gli ostacoli di carattere operativo.
Nella nota diffusa dopo l’approvazione del regolamento, Confcommercio, Confesercenti e Cna sostengono che l’introduzione della CIE, insieme alla proroga dei termini, potrebbe contribuire ad aumentare il numero delle adesioni alla definizione agevolata e, di conseguenza, l’efficacia della misura adottata dal Comune.
Al momento non risultano risposte ufficiali da parte dell’Amministrazione comunale o del Consiglio comunale rispetto alle richieste formulate dalle organizzazioni di categoria. Le tre sigle hanno fatto sapere di attendere un riscontro sul possibile recepimento delle modifiche proposte.
Il regolamento approvato dal Consiglio comunale rappresenta comunque il presupposto per l’avvio della procedura di definizione agevolata dei tributi locali nel territorio di Vittoria. Resta ora da capire se, prima della scadenza fissata al 31 luglio 2026, l’Amministrazione deciderà di intervenire sui termini e sulle modalità di accesso indicate dalle associazioni di categoria.