Cambio al comando della Guardia di Finanza di Ragusa. Giovedì 16 luglio, alle 10, nella sede del Comando provinciale di piazza Libertà, si svolgerà la cerimonia ufficiale di avvicendamento tra il colonnello Walter Mela, che lascia l’incarico di comandante provinciale, e il colonnello Gianbattista Vismara, designato a succedergli alla guida delle Fiamme Gialle ragusane.
La cerimonia sarà presieduta dal comandante regionale Sicilia della Guardia di Finanza, il generale di Divisione Stefano Lombardi, la cui presenza accompagnerà il passaggio di consegne tra l’ufficiale uscente e quello subentrante.
L’avvicendamento rappresenta il momento formale con cui viene trasferita la responsabilità del comando provinciale, struttura che coordina sul territorio le attività istituzionali del Corpo. Il nuovo comandante assumerà quindi la direzione delle articolazioni della Guardia di Finanza operanti nella provincia di Ragusa, mentre per il colonnello Walter Mela si conclude il periodo alla guida del Comando provinciale.