Il Festival Letterario Scenari continua a richiamare pubblico e ospiti di rilievo a Modica, dove la quinta edizione della rassegna ha vissuto un nuovo fine settimana all’insegna della letteratura, della politica internazionale e dello spettacolo. Tra il Belvedere dell’Itria, Palazzo San Domenico e la scalinata di San Giovanni, gli appuntamenti hanno visto protagonisti l’attrice Iaia Forte, la scrittrice e conduttrice televisiva Csaba dalla Zorza, l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ed Enzo Iacchetti, confermando il carattere multidisciplinare della manifestazione.

La settimana si è aperta con “Scenari al Tramonto” al Belvedere dell’Itria, dove Iaia Forte ha interpretato un monologo tratto da L’Isola di Arturo di Elsa Morante. L’attrice ha proposto una lettura dedicata al celebre romanzo ambientato a Procida, offrendo al pubblico un momento di teatro e letteratura prima dell’appuntamento musicale di “Aperitivo & Sounds”, che ha visto esibirsi Alessandro Tidona al pianoforte e Roberto Barni al contrabbasso sulla Terrazza Scenari by Raro Jazz.

Il programma è proseguito venerdì nell’atrio di Palazzo San Domenico con la presentazione del romanzo Io sono Adele di Csaba dalla Zorza, pubblicato da Marsilio. Intervistata dalla giornalista Chiara Scucces, l’autrice ha affrontato alcuni dei temi centrali del libro, soffermandosi sulla figura della protagonista e sulle difficoltà che molte donne affrontano nella vita familiare e personale. Il dialogo ha approfondito il rapporto tra la narrazione romanzesca e questioni di attualità legate alla condizione femminile.

La serata di sabato è stata invece dedicata alla politica internazionale. Ospite del festival è stato Paolo Gentiloni, già presidente del Consiglio e commissario europeo per gli Affari economici e monetari, intervistato dal politologo Paolo Magri. Al centro dell’incontro il ruolo dell’Europa nello scenario geopolitico, le guerre in corso, la posizione dell’Italia e le prospettive dell’Unione Europea. Durante il confronto Gentiloni ha espresso valutazioni critiche nei confronti dell’ex presidente statunitense Donald Trump e ha affrontato i principali nodi della situazione internazionale, davanti a un atrio comunale gremito di spettatori. Il testo fornito riferisce queste posizioni senza riportarne dichiarazioni dirette.

Domenica la manifestazione si è spostata sulla scalinata di San Giovanni, a Modica Alta, per l’incontro con Enzo Iacchetti. L’attore e conduttore televisivo ha presentato il libro 25 minuti di felicità. Senza mai perdere la malinconia (Bompiani), alternando il racconto della propria esperienza personale ai celebri componimenti umoristici conosciuti come “poesie bonsai”. Nel corso dell’incontro ha ricordato figure che hanno avuto un ruolo importante nella sua carriera, tra cui Maurizio Costanzo e Giorgio Gaber, soffermandosi anche su temi come la pace e i conflitti internazionali. Al termine dell’evento si è trattenuto a lungo con il pubblico per fotografie, autografi e incontri con i lettori.

Parallelamente agli appuntamenti principali, il festival ha proposto anche iniziative dedicate ai più giovani e momenti di intrattenimento serale. Il secondo incontro di “Bonajuto for Kids”, ospitato al Fattojo Bonajuto e ideato da Pierpaolo Ruta insieme a Piera Ficili, ha registrato una buona partecipazione. Sabato sera è tornato anche “ScenaRiad”, il dopofestival organizzato in collaborazione con l’associazione Riad, che ha animato via Grimaldi con un nuovo appuntamento musicale.

La quinta edizione di Scenari prosegue così il proprio calendario con un’offerta che unisce presentazioni letterarie, incontri di approfondimento e spettacoli dal vivo, coinvolgendo diversi luoghi simbolo del centro storico di Modica e confermando la volontà di intrecciare cultura, attualità e partecipazione del pubblico.