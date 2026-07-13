Il Club Nautico di Scoglitti ospiterà, lunedì 27 luglio 2026 alle ore 19.00, una serata dedicata alla cultura, alla memoria e alle tradizioni del territorio con la presentazione del libro “Tabarè – ricordi e sapuri ri casa” di Giovanna Drago.

L’iniziativa, intitolata “Serata in… poesia dialettale” si terrà al Club Nautico Scoglitti, con il patrocinio del Comune di Vittoria e in collaborazione con diverse realtà associative del territorio.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del presidente del Club Nautico, Giovanni Di Gennaro, e della presidente dell’Associazione Il Filo di Seta ODV, Rosa Perupato. Nel corso della serata l’autrice Giovanna Drago accompagnerà il pubblico in un viaggio tra ricordi, emozioni e sapori della tradizione siciliana attraverso la lettura di alcuni brani e poesie tratte dalla sua opera. Accanto a lei interverrà Giovanni Blundetto, che contribuirà con la declamazione di alcuni versi, regalando al pubblico un momento di intensa partecipazione emotiva.

Ad arricchire l’evento sarà l’intermezzo musicale del maestro di fisarmonica Riccardo Cimino, che con le sue esecuzioni accompagnerà il percorso letterario creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

La manifestazione si concluderà con un aperitivo letterario, occasione di incontro e dialogo tra l’autrice, gli ospiti e il pubblico. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.