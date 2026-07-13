La città di Ragusa piange la scomparsa di Maurizio Ganguzzi, agente della polizia locale, morto all’età di 62 anni. La notizia è stata resa nota dall’amministrazione comunale, che ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio del sindaco rivolto ai familiari, ai colleghi e all’intera comunità cittadina.

«La settimana purtroppo si apre con una triste notizia per il nostro Corpo di Polizia Locale e per tutta la famiglia comunale», ha scritto il primo cittadino, rivolgendo «l’abbraccio dell’Amministrazione comunale e della città» agli affetti dell’agente scomparso.

Ganguzzi lascia la moglie e due figli. La sua morte ha suscitato numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio da parte di colleghi, conoscenti e cittadini, che in queste ore stanno manifestando la propria partecipazione al dolore della famiglia.

L’ultimo saluto sarà celebrato domani, 14 luglio, alle ore 16, nella chiesa di San Pio X a Ragusa, dove sono in programma i funerali.