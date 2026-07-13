Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Scicli, dove un’auto, una Fiat Punto, è stata avvolta dalle fiamme nella parte alta di via Ospedale, quasi all’intersezione con corso Umberto I, a pochi passi da via Mormino Penna, una delle strade più frequentate del centro storico cittadino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale e i carabinieri, che hanno delimitato la zona e gestito la viabilità nell’attesa dell’arrivo dei vigili del Fuoco. Quest’ultimi giugnti sul posto hanno prontamente lavorato per le operazioni di spegnimento del veicolo e i successivi rilievi tecnici, necessari per stabilire l’origine dell’incendio.

L’episodio si è verificato in un’area particolarmente centrale della città, a breve distanza da corso Umberto I e da via Mormino Penna. La presenza dei mezzi di soccorso ha attirato l’attenzione dei passanti, mentre le operazioni si sono concentrate sulla completa estinzione delle fiamme e sulla messa in sicurezza del mezzo coinvolto.

Al momento non risultano informazioni ufficiali su eventuali persone coinvolte o ferite. Non sono stati diffusi elementi che consentano di stabilire se l’incendio sia stato provocato da un guasto meccanico, da un problema elettrico o da altre cause. Saranno gli accertamenti dei vigili del Fuoco, insieme alle verifiche delle forze dell’ordine intervenute, a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini sono dunque in corso e, fino all’esito degli accertamenti, resta esclusa qualsiasi ipotesi sulla natura del rogo.