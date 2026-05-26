Ragusa al centro del confronto regionale sulle professioni sanitarie legali forensi. Nelle ultime ore, la sala conferenze dell’Avis del capoluogo ibleo ha ospitato il secondo convegno regionale di Apsilef Sicilia, dedicato ai rapporti tra sistema sanitario, responsabilità professionale e tutela dei cittadini.

L’appuntamento, dal titolo “Professioni sanitarie legali forensi: profili ed attività tra sistema delle cure e diritto”, ha riunito operatori sanitari, esperti di diritto sanitario e rappresentanti degli ordini professionali siciliani.

Tra i protagonisti dell’incontro anche l’Ordine delle professioni infermieristiche di Ragusa, presente con il vicepresidente Daniele Scapellato, intervenuto su delega del presidente Gaetano Monsù durante la tavola rotonda dedicata alla sicurezza delle cure.

Al centro del dibattito, l’evoluzione delle competenze richieste ai professionisti sanitari che operano nell’ambito medico-legale e forense. Un settore che, secondo quanto emerso durante il convegno, assume un ruolo sempre più rilevante nei procedimenti legati alla responsabilità sanitaria, alla documentazione clinica e alla gestione dei contenziosi.

Scapellato ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rafforzare la formazione continua degli operatori sanitari. “La tutela del cittadino e la sicurezza delle cure passano anche attraverso competenza e consapevolezza”, ha evidenziato nel suo intervento.

Nel corso della giornata si è discusso anche della Legge 24/2017, normativa che disciplina la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale sanitaria, oltre ai temi della cybersecurity sanitaria, della tutela dei dati clinici e della mediazione obbligatoria in sanità.

Presenti, tra gli altri, anche Mara Pavan, presidente di Apsilef Sicilia, e Maria Agosta, presidente Opo Ragusa.

L’iniziativa ha evidenziato la crescente integrazione tra competenze cliniche, giuridiche e organizzative, considerate fondamentali per garantire standard elevati nei percorsi di assistenza sanitaria.

Il confronto si è concluso con un appello condiviso dai relatori alla collaborazione tra professionisti sanitari, istituzioni e ordini professionali per rafforzare la qualità del sistema sanitario e la tutela dei pazienti.