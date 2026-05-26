Scoglitti, i carabinieri hanno arrestato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione definitivo emesso dalla Procura di Palermo. Il fermo è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato lungo la SP19, all’ingresso della frazione marinara di Vittoria. In manette è finito H.B., tunisino di 36 anni, irregolare sul territorio nazionale e condannato in via definitiva per diversi episodi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri commessi nel Palermitano.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Scoglitti, i militari stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando hanno riconosciuto il trentaseienne a bordo di uno scooter.

Alla richiesta di fermarsi, l’uomo avrebbe inizialmente rallentato per poi accelerare improvvisamente nel tentativo di raggiungere il centro abitato e far perdere le proprie tracce.

L’inseguimento è proseguito fino a via Palermo, dove il 36enne ha abbandonato il ciclomotore tentando la fuga a piedi tra le auto parcheggiate. Poco dopo è stato raggiunto e bloccato dai militari.

Il provvedimento esecutivo era stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. La condanna definitiva riguarda reati in materia doganale collegati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Per questi fatti il tribunale palermitano aveva disposto una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione oltre a una multa da 35 mila euro.

Durante le procedure successive all’arresto, i carabinieri hanno contestato al trentaseienne anche ulteriori violazioni al codice della strada. L’uomo guidava infatti senza avere mai conseguito la patente.

Lo scooter è risultato inoltre privo di assicurazione e revisione obbligatoria ed è stato sottoposto a sequestro.

Dopo le formalità di rito, il 36enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.