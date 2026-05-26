Venerdì 29 maggio saranno inaugurati i nuovi Ospedali di Comunità dell’ASP di Ragusa nei comuni di Comiso, Ragusa e Scicli. Gli appuntamenti istituzionali si svolgeranno nell’arco della mattinata con tre tappe distinte nei presìdi sanitari del territorio.
Alle 9.30 l’apertura a Comiso, presso il P.O. “Regina Margherita”.
Alle 11.00 sarà la volta di Ragusa, presso il P.O. “Maria Paternò Arezzo”.
Infine alle 12.30 inaugurazione a Scicli, nel padiglione N del P.O. “Busacca”.
Le cerimonie si terranno alla presenza delle istituzioni locali e della direzione strategica dell’ASP di Ragusa, a conferma del potenziamento della rete sanitaria territoriale.
I nuovi presìdi rientrano nel percorso di rafforzamento dell’assistenza di prossimità, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei pazienti sul territorio e ridurre la pressione sugli ospedali principali della provincia.
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