Modica torna da Genova con un titolo nazionale e diversi piazzamenti di rilievo nel campionato italiano di Ginnastica Aerobica Silver Eccellenze e Aerostep. A brillare è stata la società Motyka Modica, protagonista nelle ultime ore della manifestazione nazionale con una medaglia d’oro e risultati che confermano la crescita del gruppo allenato da Maria Stella Vittorio.

Il successo più importante è arrivato nella categoria Junior A Aerostep, dove Asia Agosta, Sophie Barone, Asia Frasca, Giulia Giannone ed Emily Modica hanno conquistato il primo posto laureandosi campionesse nazionali.

Un risultato accolto con soddisfazione dall’intero staff tecnico della società modicana, impegnata da anni nella promozione della ginnastica aerobica sul territorio.

I risultati nel Silver Eccellenze

Nel campionato Silver Eccellenze, pur senza medaglie, la Motyka Modica ha ottenuto piazzamenti significativi in una competizione di livello nazionale.

Nella categoria Junior A, Emily Modica ha chiuso al quinto posto sfiorando il podio. Più indietro ma comunque in buona posizione anche Asia Frasca, quattordicesima, e Sophie Barone, quindicesima.

Da segnalare inoltre il dodicesimo posto conquistato da Karol Pellegrino e Sarah Polino nella categoria Allieve coppia conforme.

Buona anche la prova del gruppo Junior A composto da Asia Agosta, Sophie Barone, Asia Frasca, Giulia Giannone ed Emily Modica, che ha ottenuto il settimo posto nazionale. Tredicesima posizione invece per il trio formato da Asia Frasca, Giulia Giannone ed Emily Modica.

La soddisfazione dello staff tecnico

Soddisfatta al termine della competizione l’allenatrice Maria Stella Vittorio, che ha sottolineato i progressi mostrati dalle ginnaste durante la trasferta ligure.

«C’è stato un salto di qualità dovuto all’esperienza e a una maggiore sicurezza – ha spiegato –. Le ragazze sono state concentrate e determinate per tutta la gara. Il titolo nazionale nello step rappresenta una grande soddisfazione per tutto il gruppo».

Per la società modicana si tratta di un risultato che rafforza il percorso di crescita costruito negli ultimi anni nel panorama della ginnastica aerobica nazionale.