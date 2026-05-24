A Ragusa Ibla torna fruibile uno degli spazi storici più rappresentativi del barocco ibleo. La corte di Palazzo Sortino Trono è stata riqualificata e riaperta al pubblico dopo anni di chiusura.
L’annuncio arriva dal sindaco Peppe Cassì, che ha presentato la riapertura come un momento di valorizzazione del centro storico.
La riapertura è stata organizzata dall’Assessorato al Centro Storico in collaborazione con ADSI, con una giornata dedicata a visite guidate e iniziative culturali.
Nel pomeriggio e fino a sera, il palazzo ospita visite accompagnate negli ambienti storici e un concerto d’archi nella corte, uno degli spazi più suggestivi del complesso.
«La vista si commenta da sé – ha dichiarato il sindaco Cassì – ma la vera novità è la possibilità di tornare a vivere questo luogo dopo anni di impedimento». L’intervento restituisce alla città un bene architettonico di rilievo, inserito nel patrimonio barocco di Ibla, già al centro di percorsi turistici e culturali.
La giornata segna così un nuovo passaggio nel processo di riapertura e valorizzazione dei siti storici della città.
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