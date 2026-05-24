Acate piange la scomparsa di Elisa Petino, morta a soli 31 anni. La giovane mamma lascia il marito e un figlio piccolo. La notizia si è diffusa rapidamente nel paese nelle ultime ore, generando un’ondata di cordoglio.

Il dolore ha colpito una famiglia già segnata da un ulteriore lutto recente, secondo quanto emerso dalle testimonianze locali. Una situazione che ha reso ancora più forte la partecipazione emotiva dell’intera comunità.

In paese si moltiplicano i messaggi di vicinanza. Sui social, amici e conoscenti stanno ricordando Elisa con parole di affetto e ricordi personali legati alla vita quotidiana.

Tra i messaggi pubblicati su facebook, si leggono diverse testimonianze:

“Ho conosciuto Elisa dai tempi delle medie e la ricordo come una ragazza dal cuore grande, sempre gentile e di buon animo. Sapere che se n’è andata così presto fa male e lascia increduli. Rimarrà però il ricordo della gran brava persona che era, della sua presenza luminosa e del bene che sapeva trasmettere agli altri.”

“31 anni di dolcezza – scrive Leandra in un post con foto che condividiamo – fatta persona Elisa. Quanti bellissimi ricordi, nel mio cuore per sempre.”

“Buon viaggio anima bella Elisa, colora il paradiso e riempilo di dettagli luminosi e armoniosi. Condoglianze a tutta la famiglia Petino.”

Le frasi circolate online restituiscono il clima di forte partecipazione emotiva che sta attraversando Acate, dove la perdita della giovane madre ha avuto un impatto immediato sul tessuto sociale.

In queste ore il paese si prepara all’ultimo saluto. I funerali di Elisa Petino sono fissati per lunedì 25 maggio alle ore 16 nella Chiesa Madre di Acate.