A Giarratana, il conto alla rovescia è finito. Domani, domenica 24 maggio alle 18, la formazione maschile dell’ASD Giarratana Volley scenderà in campo a Capaci per la finale dei play-off di Serie C. In palio c’è la promozione in Serie B, traguardo che chiuderebbe una stagione costruita punto dopo punto tra palestra, trasferte e lavoro quotidiano.

La partita contro la Don Orione & Capacense rappresenta l’ultimo atto di un percorso lungo mesi. Una gara secca, dentro o fuori, che arriva dopo una stagione vissuta sempre ai vertici.

Finale play-off Serie C maschile

Giarratana Volley in campo a Capaci il 24 maggio alle 18

In palio la promozione in Serie B

Sfida contro Don Orione & Capacense

Una stagione costruita punto dopo punto

Il gruppo guidato da coach Gianluca Giacchi arriva all’appuntamento decisivo dopo un percorso di crescita costante. Partite tirate, momenti complessi, ma anche una progressiva solidità che ha permesso alla squadra di arrivare fino alla finale.

Nelle parole dello staff tecnico emerge soprattutto un concetto: continuità. Un lavoro quotidiano che ha trasformato la squadra nel corso dei mesi, fino a renderla competitiva per il salto di categoria.

Il match di Capaci non è solo una finale. È il punto finale di una stagione che ha coinvolto anche la comunità sportiva di Giarratana, sempre presente tra casa e trasferta.

Il paese segue la squadra nella sfida decisiva

Attorno alla squadra si è consolidato un sostegno costante. Il tifo giarratanese ha accompagnato il percorso play-off, trasformando ogni partita in un momento di partecipazione collettiva.

Anche nella trasferta di Capaci, la squadra potrà contare su una presenza significativa di sostenitori, pronti a seguire una gara che vale un’intera stagione.

Il presidente Salvatore Pagano ha sottolineato il valore del gruppo e del percorso costruito nel tempo, evidenziando come il traguardo raggiunto sia già un risultato importante per la società.

Ora, però, resta l’ultimo passo. Una gara secca, senza margini. Dentro o fuori.

A Capaci si deciderà la stagione del Giarratana Volley.