A Modica si è svolto il convegno “Controllo della progressione miopica: verso il futuro insieme” promosso dall’I.P.S. “Principi Grimaldi”. L’iniziativa ha riunito specialisti dell’oculistica, professionisti della visione e aziende del settore per approfondire il tema della progressione miopica nei bambini.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il convegno si è tenuto nell’Aula Magna dell’I.P.S. “Principi Grimaldi” di Modica ed è stato il primo appuntamento multidisciplinare di oculistica e ottica organizzato dall’indirizzo Ottico dell’istituto.

L’iniziativa è stata coordinata dal dott. Gianluca Marchi, docente di Optometria e Contattologia dell’istituto, in collaborazione con il prof. Alex Cannella e con il comparto dell’ottica medica Hoya rappresentato dal dott. Giovanni Tarantino. La dirigente scolastica Claudia Terranova, secondo quanto riportato nella nota, ha sostenuto il progetto dedicato alla salute visiva in età evolutiva.

A moderare i lavori è stato il prof. Alex Cannella, che ha evidenziato la necessità di un approccio condiviso tra diverse professionalità per affrontare l’aumento dei casi di miopia nei bambini.

Durante il convegno sono intervenuti professionisti del settore sanitario e della prevenzione visiva. Il dott. Maurizio Parisi, direttore UOC Oculistica di Ragusa, ha approfondito il tema dell’esposizione solare e del ruolo della dopamina retinica nella modulazione dell’allungamento assiale.

Il dott. Alberto Belluardo, direttore UOC Oculistica di Vittoria, ha affrontato invece il tema del follow-up nei soggetti con media ed elevata miopia, soffermandosi sulle complicanze retiniche associate.

Il dott. Roberto Modica ha illustrato i protocolli di gestione del bambino miope elevato durante gli screening pediatrici, mentre il pediatra Francesco Spata ha parlato della diagnosi precoce dei difetti visivi e dell’importanza della prevenzione nelle famiglie.

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche l’ortottista Stefania Bongiovanni, che ha evidenziato il ruolo della cooperazione ortottica nei trattamenti a lungo termine del paziente pediatrico.

Il dott. Gianluca Marchi ha infine approfondito gli aspetti tecnici legati alla videocentratura clinica e alla scelta ergonomica delle montature per i bambini in età scolare.

Tra i temi affrontati anche le nuove tecnologie applicate al controllo della progressione miopica. Per Hoya sono state presentate le lenti MiyoSmart IQ, introdotte sul mercato a maggio 2026. Per CooperVision, il dott. Gabriele Pantaleo ha illustrato le caratteristiche delle lenti a contatto morbide “MyDay MiSight”.

Secondo quanto dichiarato dalla dirigente scolastica Claudia Terranova, il convegno ha confermato “la necessità di una sinergia operativa tra l’istituzione scolastica Grimaldi, la classe medica, i professionisti della visione e i partner industriali”.