Selezione aperta per figure junior nella struttura Operations di Enav anche nella sede di Palermo. Candidature attive fino alle ore 12 del 20 maggio 2026. A Palermo, Enav ha avviato una nuova procedura di selezione per l’inserimento di Office Assistant Junior all’interno delle sedi operative della società, secondo quanto comunicato dall’azienda.
La società che gestisce il traffico aereo civile italiano ha pubblicato un avviso rivolto a candidati in possesso di diploma e con esperienza lavorativa minima di due anni in ruoli simili.
Selezione Enav e sedi coinvolte
Le nuove figure saranno inserite nella struttura Operations di Enav S.p.A. in diverse sedi italiane, tra cui Milano Linate, Padova, Roma Ciampino e Palermo.
Le risorse selezionate si occuperanno di attività di supporto organizzativo e amministrativo nelle direzioni aziendali. Tra i compiti previsti figurano la gestione di incontri con stakeholder e visitatori, il coordinamento delle comunicazioni interne ed esterne e l’aggiornamento degli archivi documentali digitali e cartacei.
Sono previste anche attività di supporto logistico per trasferte, riunioni ed eventi aziendali, oltre alla gestione di pratiche amministrative legate al personale e alle procedure di compliance.
Requisiti richiesti e competenze
Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso del diploma di scuola superiore e un’esperienza di almeno due anni in contesti aziendali strutturati, secondo quanto riportato nell’avviso.
Tra le competenze indicate figurano la conoscenza del pacchetto Office, la lingua inglese almeno a livello B2 secondo il quadro europeo CEFR e la conoscenza della lingua italiana almeno a livello C1.
Per la sede di Roma è indicato come requisito preferenziale l’appartenenza alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99.
Retribuzione e scadenza candidature
Enav indica un range retributivo compreso tra 28.000 e 33.000 euro annui. L’azienda sottolinea inoltre l’attenzione alla valorizzazione delle competenze interne e alla sostenibilità organizzativa.
Le candidature potranno essere inviate fino alle ore 12 del 20 maggio 2026 attraverso il sito ufficiale (clicca qui Enav). La selezione non è aperta ai dipendenti del Gruppo già assunti a tempo indeterminato.
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