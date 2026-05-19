A Vittoria il Comune organizza un incontro informativo sulla definizione agevolata dei tributi locali. L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 20 maggio, alle ore 16 nella sala Capriate “Gianni Molè”, in via Principe Umberto 91.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Vittoria, l’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale per illustrare il regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 31/2026. Il provvedimento disciplina le modalità di accesso alla definizione agevolata dei tributi locali.

L’incontro sarà dedicato anche agli aspetti operativi e alle informazioni utili per professionisti e operatori del settore, con l’obiettivo di chiarire le procedure previste dal nuovo assetto regolamentare.

Nel corso della riunione sarà inoltre presentato il nuovo portale telematico predisposto per la gestione e la presentazione online delle istanze. Lo strumento è finalizzato alla semplificazione delle procedure e all’accesso ai servizi da parte dei cittadini e degli utenti interessati.

L’iniziativa è aperta alle associazioni di categoria e sindacali, ai CAF, ai patronati, ai dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro. L’obiettivo è favorire un confronto diretto e una diffusione più ampia delle informazioni relative alle nuove disposizioni.

L’appuntamento rientra nel percorso di aggiornamento e informazione rivolto agli operatori che si interfacciano con la gestione dei tributi locali e con i servizi digitali messi a disposizione dall’ente.