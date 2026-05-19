Il Comune di Modica ha avviato “Barocco in Fiore Modica 2026”, iniziativa dedicata alla valorizzazione del verde urbano nel centro storico. Il progetto, coordinato dall’Assessorato comunale all’Ecologia, coinvolge residenti, scuole e associazioni con l’obiettivo di incentivare balconi fioriti, aiuole e piccoli spazi verdi.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Modica, la partecipazione è gratuita e le domande dovranno essere inviate entro le ore 12 del 15 giugno 2026 all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Ecologia.

L’iniziativa punta a promuovere interventi di cura del verde privato e scolastico attraverso progetti dedicati al miglioramento estetico e ambientale del centro storico cittadino. Il bando è rivolto ai residenti, agli istituti scolastici e alle associazioni culturali, ambientali e sociali che operano nell’area storica della città.

Come spiegato dall’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro, il progetto nasce “con l’obiettivo di riportare la natura nel cuore della città attraverso balconi fioriti, aiuole, terrazzi verdi e piccoli spazi urbani”.

Ogni partecipante potrà presentare una sola proposta scegliendo tra quattro categorie: balcone fiorito, aiuola privata, giardino fiorito oppure spazio verde scolastico o associativo.

Tra gli elementi indicati nel bando c’è anche l’attenzione verso le specie mediterranee autoctone. Il Comune suggerisce infatti l’utilizzo di piante come lavanda, rosmarino, salvia, mirto, elicriso e timo selvatico, considerate utili per favorire la biodiversità e sostenere la presenza degli insetti impollinatori.

I criteri di valutazione

I progetti saranno esaminati da una giuria di esperti. La valutazione terrà conto di estetica, creatività, sostenibilità ambientale, utilizzo di piante autoctone e capacità di migliorare la gestione naturale delle acque piovane.

Previsti anche premi per i migliori interventi. Il primo classificato riceverà un monopattino elettrico, il secondo un iPad e il terzo un drone.

Nella nota diffusa dal Comune viene evidenziato anche l’aspetto ambientale dell’iniziativa. “Barocco in Fiore Modica 2026” mira infatti a sensibilizzare cittadini e studenti sul ruolo del verde urbano rispetto ai cambiamenti climatici, al surriscaldamento delle città e alla gestione delle acque meteoriche.

Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate all’indirizzo: ufficio.ecologia@comune.modica.rg.it.

Per consultare il bando completo è disponibile la documentazione pubblicata dal Comune di Modica BAROCCO IN FIORE – Scarica il bando